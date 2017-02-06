06.02.2017 22:43:49

MHP'de 'hayır' istifası

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde MHP yönetiminden 8 üyenin istifa ettiği belirtildi...

Ajanslarda yer alan habere göre; Karabük'ün Safranbolu ilçesinde MHP yönetiminden 8 üye, genel merkezin politikalarını tasvip etmediklerini belirterek istifa ettiğini duyurdu.

MHP Safranbolu ilçe yönetiminde bulunan Hüseyin Akıntürk, Emin Yıldız, Haydar Kara, Selma Çetin, Recep Nuri Şentürk, Osman Zeren, Ali Galip Ünüvar ve Alaattin Aksoy, görevlerinden istifa etti.

İstifa eden yönetim kurulu üyelerinin bazılarının İlçe Başkanı Muharrem Asker ile ters düştükleri için bazılarının da referandumda 'Hayır' oyu vereceği için istifa ettikleri belirtildi.

İstifa eden MHP Safranbolu ilçe yönetimi, gerekçelerini şöyle açıkladı: "Milliyetçi Hareket Partisi genel merkezi tarafından izlenen genel politikaları tasvip etmediğimizden dolayı yönetim kurulu üyeliklerimizden istifa ettik."

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