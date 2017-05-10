10.05.2017 18:33:55

MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı ilk ziyaretini Başkan Gürkan'a yaptı

Geçtiğimiz günlerde MHP Battalgazi İlçe Başkanlığına atanan Mesut Samanlı, ilk ziyaretini Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a yaptı.

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Geçtiğimiz günlerde MHP Battalgazi İlçe Başkanlığına atanan Mesut Samanlı, ilk ziyaretini Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a yaptı.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Gürkan, Samanlı ve yeni yönetime başarılar dileyerek, "Milliyetçi Hareket Partisi toplumumuzun vazgeçilmez siyasi partilerimizden bir tanesidir. Demokrasinin temel taşlarından bir tanesidir. Şimdiye kadar tutum ve davranışları ile gerçekten hep ülkeden, milletten, devletten ve vatandan yana tavrını koymuştur. Siyasi istikbalden çok vatanın istikbalini hep önemsemiştir. Ben Mesut Bey ve yönetimini tebrik ediyor bundan sonraki süreçte de çalışmalarında başarılar diliyorum. İnşallah Malatya'mıza ve Battalgazi'mize hayırlı, uğurlu olur" dedi.MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı ise, göreve bir hafta önce atandıklarını belirterek, "İlk resmi ziyaretimiz olarak Selahattin Başkanımızı ziyaret ediyoruz. Onun partisel olarak değil de, Malatya'ya, Battalgazi'ye çok faydalı olduğunu, tarafsız düşünceleri olduğunu bildiğimiz, saydığımız, inandığımız bir başkanımız. Kendisi de bizi kabul etti. Teşekkür ediyoruz. İnşallah bundan sonra hayırlı işlerde, hayırlı görevlerde Başkanımız ile istişare halinde birlikte elimizden gelen desteği vererek, Battalgazimiz için gerekli çalışmaları yapacağız" diye konuştu.