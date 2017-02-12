SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
MHP Balıkesir 'Evet' oyu kullanacak
12.02.2017 16:24:18

MHP Balıkesir 'Evet' oyu kullanacak

MHP Balıkesir İl Başkanı Argun Atıcı, parti binasında bir basın açıklama yaparak referandum da 'Evet' oyu kullanacaklarını söyledi.

MHP Balıkesir İl Başkanı Argun Atıcı, parti binasında bir basın açıklama yaparak referandum da "Evet" oyu kullanacaklarını söyledi.

MHP Balıkesir İl Başkanı Nuri Argun Atıcı beraberinde Balya Belediye Başkanı Osman Kılıç, ilçe teşkilatları ve Ülkü Ocakları yönetimi ile birlikte parti binasında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Atıcı, referandumda Türk ve Türkiye düşmanlarının bozgunu için "Evet" diyeceklerini söyledi.

Atıcı açıklamasında, "Bölgemizde vuku bulan kargaşanın özellikle Irak ve Suriye de oynanan, kan ve gözyaşı tiyatrosunda gördüğümüz, ABD ve Rusya 'nın birbirine yaklaştıkları ve anlaştıklarıdır. Hedef te Türkiye olunca hepsinin bir araya geldiği bu ortamda dört parçalı, Irak, Suriye, Türkiye ve İran kürdistan projesinin amacının bu bölge de bulunan Petrol ve su kaynaklarının kullanımının İsrail'in güvenliğine harcamaktır. Türkiye, Irak ve Suriye üzerinden gelen terör ile,içerde FETO ve PKK terör tehdidinin kimlere hizmet ettiği artık anlaşılmıştır. Bu gruplar, başarılı olsalardı aynı anayasa oynunu oynayacaklardı. Bu anayasanın alt yapısı 2012 de Abant toplantılarında MHP haricinde bütün partiler ve sivil toplum kuruluşları tarafından hazırlanan ve hepsinin onayladığı anayasa taslağının Suriye'dekinden farkı yoktur. Bu taslakta Türklük yoktu, üniter yapı yoktu, ilk dört madde yoktu, Halklar ve Özerklik vardı. Bu sebepler altında Türkiye ye dayatılan bölünme anayasanın siyasi ayakları bertaraf edilince FETO kalkışması denendi, sonuçta bunların hepsi iflas etti. Aynı kanallar MHP üzerinde de bu oyunları oynadı. Ülkemiz üzerindeki hesaplarla MHP nin ele geçirilmesi girişimleri arasındaki hesaplarla MHP nin ele geçirilmesi girişimleri arasındaki paralellik de deşifre oldu" şeklinde konuştu.

"2007'de CHP'nin dayattığı 367 garabeti ve Cumhurbaşkanını halk seçsin düzenlemesi ve referandumu ile sistem içinden çıkılmaz hale geldi" diyen Atıcı, "Kenan Evren 1982 Anayasasında hükümetleri kontrol etmek için, konulan yetkiler ve Cumhurbaşkanının bu uygulamaları ile kontrol edilemez hale gelmiştir. Engelliyecek ve denetliyecek bir mekanizmanın olmaması sonucunda bu tavrın değişmesi gerektiği ortaya çıkmıştır. MHP dün anayasa ile ilgili neyi savunuyorsa, bugünkü tavrı aynıdır, söyledikleriyle yaptıkları aynıdır" dedi.

MHP'nin hiçbir zaman seçimden korkmadığını ifade eden MHP Balıkesir İl Başkanı Argun Atıcı, "Sonuçta MHP doğru yöndedir. Evet diyecektir. Hayır cephesini oluşturan CHP-HDP ikilisinin düşüncelerini gizliyerek milliyetçi söylemler yapmaları çaresizliklerini göstermektedir. Fikir öne süremeyen istedikleri başkanlık özlemi içinde kıvranan CHP-HDP çözüm sürecinde ve hazırladıkları taslak Anayasalarında kendilerini tanıdık, yaptıkları ve söyledikleri milliyetçi söylemler ne kadar bulanık görünmektedir. Hayır diyenlerin unuttuğu bir nokta da nefretleri üzerinden şartlanmış tavırlarıyla şu andaki Cumhurbaşkanının yargılanamayan sınırsız yetkilerinin varlığını unutmuş görülmektedir" şeklinde konuştu.
    YORUM YAZ

YORUMLAR

Bakan Süleyman Soylu Mardin'de
Bakan Süleyman Soylu Mardin'de
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'de Artuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret etti.
12.02.2017 16:52:31
Firari mahkum eşini ve çocuklarını rehin aldı
Firari mahkum eşini ve çocuklarını rehin aldı
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, eşi ve çocuklarını silahla rehin alan şüpheli, 18 saattir polis tarafından ikna edilmeye çalışılıyor.
12.02.2017 16:16:56
Çanakkale'de deprem
Çanakkale'de deprem
Sarsıntıların sürdüğü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
12.02.2017 16:08:48
Kasımpaşa farklı kazandı
Kasımpaşa farklı kazandı
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasındaki Kasımpaşa-Medipol Başakşehir maçı, ev sahibi takımın 4-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
12.02.2017 16:06:18
Gereksiz her sezaryen için '2 bin lira' ceza
Gereksiz her sezaryen için '2 bin lira' ceza
Sağlık Bakanı Akdağ, 'Şu anda, sezaryen başına 2 bin liraya yakın bir ceza var. Gerekirse farklı cezalar da uygulayabiliriz.' dedi.
12.02.2017 15:44:14
Diyarbakır'da PKK bağlantılı 110 işçi kovuldu
Diyarbakır'da PKK bağlantılı 110 işçi kovuldu
Diyarbakır merkez Kayapınar Belediyesi'nin yeni başkanı, PKK bağlantılı 110 işçinin görevine son verildiğini açıkladı.
12.02.2017 15:35:06
İtalya ve Rusya’dan uzaya yatırım
İtalya ve Rusya’dan uzaya yatırım
İtalya ve Rusya, gezegenleri daha iyi tanımak için ortak bir projeye imza atacak.
12.02.2017 15:29:20
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Rusya'dan açıklama: Suriye desteğimizle vurdu
Rusya'dan açıklama: Suriye desteğimizle vurdu
'Rusya, El Bab'da askerlerimizi vuran pilot için soruşturma başlatmalı'
'Rusya, El Bab'da askerlerimizi vuran pilot için soruşturma başlatmalı'
'Türkiye'nin NATO üyesi olmasını küçümsemeyin'
'Türkiye'nin NATO üyesi olmasını küçümsemeyin'
NATO yeniden tartışılırken...
NATO yeniden tartışılırken...
'İhvan, bir evde yedi kişi ile doğdu...'
'İhvan, bir evde yedi kişi ile doğdu...'
İstanbul'un göbeğinde isyan ettiren olay!
İstanbul'un göbeğinde isyan ettiren olay!
Duma’da diyaliz krizi büyüyor
Duma’da diyaliz krizi büyüyor
Hayır propagandası yapan spiker kovuldu
Hayır propagandası yapan spiker kovuldu
Nilhan Osmanoğlu: Dedemin ve Erdoğan'ın düşmanları aynı
Nilhan Osmanoğlu: Dedemin ve Erdoğan'ın düşmanları aynı
Astana'nın gelecek toplantısına kimler davet edildi?
Astana'nın gelecek toplantısına kimler davet edildi?
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Kur'an okuyan mezar taşı yaptılar
Kur'an okuyan mezar taşı yaptılar
Heniyye: Mısır'la ilişkilerimizde yeni bir sayfa açtık
Heniyye: Mısır'la ilişkilerimizde yeni bir sayfa açtık
Kılıçdaroğlu: Erdoğan tarafsız değil
Kılıçdaroğlu: Erdoğan tarafsız değil
Rusya'dan açıklama: Suriye desteğimizle vurdu
Rusya'dan açıklama: Suriye desteğimizle vurdu
PYD, Kuzey Halep'i Esed'e bırakıyor
PYD, Kuzey Halep'i Esed'e bırakıyor
Erdoğan’dan referandum açıklaması
Erdoğan’dan referandum açıklaması
Gazeteci-Yazar Enes Osman Aba'nın ikinci kitabı çıkıyor
Gazeteci-Yazar Enes Osman Aba'nın ikinci kitabı çıkıyor
Türkiye, İsrail'den vize talebinde bulundu
Türkiye, İsrail'den vize talebinde bulundu
HDP'li vekil 'Evet' diyecekleri 'Allah'ı inkar' ile suçladı
HDP'li vekil 'Evet' diyecekleri 'Allah'ı inkar' ile suçladı
Dilovası'nda darbeciler için darağacı kurdular
Dilovası'nda darbeciler için darağacı kurdular

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları