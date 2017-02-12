12.02.2017 16:24:18

MHP Balıkesir 'Evet' oyu kullanacak

MHP Balıkesir İl Başkanı Argun Atıcı, parti binasında bir basın açıklama yaparak referandum da 'Evet' oyu kullanacaklarını söyledi.

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MHP Balıkesir İl Başkanı Argun Atıcı, parti binasında bir basın açıklama yaparak referandum da "Evet" oyu kullanacaklarını söyledi.MHP Balıkesir İl Başkanı Nuri Argun Atıcı beraberinde Balya Belediye Başkanı Osman Kılıç, ilçe teşkilatları ve Ülkü Ocakları yönetimi ile birlikte parti binasında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Atıcı, referandumda Türk ve Türkiye düşmanlarının bozgunu için "Evet" diyeceklerini söyledi.Atıcı açıklamasında, "Bölgemizde vuku bulan kargaşanın özellikle Irak ve Suriye de oynanan, kan ve gözyaşı tiyatrosunda gördüğümüz, ABD ve Rusya 'nın birbirine yaklaştıkları ve anlaştıklarıdır. Hedef te Türkiye olunca hepsinin bir araya geldiği bu ortamda dört parçalı, Irak, Suriye, Türkiye ve İran kürdistan projesinin amacının bu bölge de bulunan Petrol ve su kaynaklarının kullanımının İsrail'in güvenliğine harcamaktır. Türkiye, Irak ve Suriye üzerinden gelen terör ile,içerde FETO ve PKK terör tehdidinin kimlere hizmet ettiği artık anlaşılmıştır. Bu gruplar, başarılı olsalardı aynı anayasa oynunu oynayacaklardı. Bu anayasanın alt yapısı 2012 de Abant toplantılarında MHP haricinde bütün partiler ve sivil toplum kuruluşları tarafından hazırlanan ve hepsinin onayladığı anayasa taslağının Suriye'dekinden farkı yoktur. Bu taslakta Türklük yoktu, üniter yapı yoktu, ilk dört madde yoktu, Halklar ve Özerklik vardı. Bu sebepler altında Türkiye ye dayatılan bölünme anayasanın siyasi ayakları bertaraf edilince FETO kalkışması denendi, sonuçta bunların hepsi iflas etti. Aynı kanallar MHP üzerinde de bu oyunları oynadı. Ülkemiz üzerindeki hesaplarla MHP nin ele geçirilmesi girişimleri arasındaki hesaplarla MHP nin ele geçirilmesi girişimleri arasındaki paralellik de deşifre oldu" şeklinde konuştu."2007'de CHP'nin dayattığı 367 garabeti ve Cumhurbaşkanını halk seçsin düzenlemesi ve referandumu ile sistem içinden çıkılmaz hale geldi" diyen Atıcı, "Kenan Evren 1982 Anayasasında hükümetleri kontrol etmek için, konulan yetkiler ve Cumhurbaşkanının bu uygulamaları ile kontrol edilemez hale gelmiştir. Engelliyecek ve denetliyecek bir mekanizmanın olmaması sonucunda bu tavrın değişmesi gerektiği ortaya çıkmıştır. MHP dün anayasa ile ilgili neyi savunuyorsa, bugünkü tavrı aynıdır, söyledikleriyle yaptıkları aynıdır" dedi.MHP'nin hiçbir zaman seçimden korkmadığını ifade eden MHP Balıkesir İl Başkanı Argun Atıcı, "Sonuçta MHP doğru yöndedir. Evet diyecektir. Hayır cephesini oluşturan CHP-HDP ikilisinin düşüncelerini gizliyerek milliyetçi söylemler yapmaları çaresizliklerini göstermektedir. Fikir öne süremeyen istedikleri başkanlık özlemi içinde kıvranan CHP-HDP çözüm sürecinde ve hazırladıkları taslak Anayasalarında kendilerini tanıdık, yaptıkları ve söyledikleri milliyetçi söylemler ne kadar bulanık görünmektedir. Hayır diyenlerin unuttuğu bir nokta da nefretleri üzerinden şartlanmış tavırlarıyla şu andaki Cumhurbaşkanının yargılanamayan sınırsız yetkilerinin varlığını unutmuş görülmektedir" şeklinde konuştu.