27.01.2017 10:09:25

MHP Aydın İl Teşkilatı Buharkent'te ziyaretlerde bulundu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın Milletvekili Deniz Depboylu, Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, Buharkent İlçe Başkanı Yüksel Güngördü ve parti yöneticileri, Buharkent ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın Milletvekili Deniz Depboylu, Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, Buharkent İlçe Başkanı Yüksel Güngördü ve parti yöneticileri, Buharkent ilçesinde ziyaretlerde bulundu.İlçe Kaymakamı Mehmet Deniz Arabacı'yı, Buharkent Emniyet Amiri olarak Nurettin Baştepe,. Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Başkanı Ali Arslan, Esnaf Ve Sanatkârlar Odası Başkanı Başkanı Namık Ülken ziyaret edildi.Kurum ve kuruluşların çalışmaları hakkında bilgi alan MHP Milletvekili Deniz Depboylu ; "Aydın ilimizin her gittiğimiz ilçesinde esnaf ve sanatkarımızın , çiftçimizin ekonomik sıkıntılar içinde olduğunu görüyoruz. Tarım desteklerinin özellikle de bölgemizdeki zeytin ve zeytin yağı üreticisinin desteklerinin ödenmediği ve yeterli olmadığı ortadadır. Akaryakıttaki fiyat artışları, dövizdeki yükseliş başta üreticiler olmak üzere tüm ticari sektörlerde olumsuzlukların yaşanmasına neden olmaktadır. Vatandaşlarımızın yaşadığı problemleri başta yüce meclisimize taşımak ve takip etmek benim görevim" dedi.Gündemin en önemli konusu olan anayasa paketi ile ilgili olarak açıklama yapan MHP Milletvekili Deniz Depboylu; "Referanduma sunulan anayasa paketi üzerinde vatandaşlarımızın haklı soruları oluyor. MHP sinin süreçte ortaya koyduğu duruşu anlattığımızda vatandaşlarımızın bakışı değişiyor. Malum çevrelerden planlı ve kasıtlı olarak MHP ve kadrolarına, ülkücü- milliyetçi hareketin değerli mensuplarına yönelik haddini aşan ithamlar haksız ve mesnetsizdir. MHP genel Başkanı sayın Dr. Devlet Bahçeli ve partimizin resmi açıklamaları dışındaki her bilgiyi dikkat ediniz" dedi.