28.02.2017 15:59:57

MHP Aydın İl Burak Pehlivan'dan bayrak tepkisi

Milliyetçi Hareket Partisi Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi lideri Mesut Barzani'nin İstanbul ziyareti esnasında Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin bayrağı ile Türk bayrağının yan yana gelmesine tepki gösterdi.

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Milliyetçi Hareket Partisi Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi lideri Mesut Barzani'nin İstanbul ziyareti esnasında Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin bayrağı ile Türk bayrağının yan yana gelmesine tepki gösterdi.MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, yaptığı açıklamada; "Türk vatanında Türk Bayrağı dalgalanır. Teminatı da milliyetçi ülkücü harekettir. Türk Milleti adına yetki kullananların peşmerge Barzani'yi muhatap kabul etmelerinin çirkinliği yanında paçavranın Türk Bayrağı ile yanyana durması kabul edilebilir bir durum değildir.Türk Devletinin temsilcilerinin muhatabı aynı seviyede ve statüde olanlardır. Yıllarca ve hala Türk Devletine düşmanlık eden, düşmanlık edenleri himaye eden , söylemleri ve uygulamaları ile terör örgütlerinin yanında yer alan peşmergeyi muhatap almak nasıl bir garabettir.Yetmezmiş gibi paçavralarını şehit ettikleri yiğitlerimizin kanı ile sulanmış kutlu vatan toprağında nasıl dalgalandırabilirler. Milliyetçi-Ülkücü Hareketin mensuplarının hassasiyetleri Türk Milletinin hassasiyetleridir.Türk Milletinin haklı hassasiyetleri Milliyetçi-Ülkücü Hareketin davasıdır,. Hiçbir açıklama, hiçbir değerlendirme bu paçavranın asılmasının, odalarda baştacı edilmesi ve eli kanlı peşmergenin muhatap kabul alınması için yeterli ve kabul edilebilir değildir.Bu konuda kim ne sorumluluğa sahipse gereği yapılmalıdır.Böyle bir rezaletin tekrar yaşanmayacağını inanıyoruz.İnancımız ve yetkililerden beklentimiz öyle bir aymazlığın tekrar etmemesidir.Türk vatanında Türk Bayrağı dalgalanır. Teminatı da milliyetçi ülkücü harekettir" dedi