18.02.2017 19:48:23

MHP: Ak Parti ile 24 saat beraber çalışmak gibi bir planımız yok

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP'nin 'Ak Parti ile ortak etkinlik' adımlarına ilişkin soruları yanıtladı.

TİMETURK | HABER MERKEZİ



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde Avrupa Türk Konfederasyonu başkanlığında üye çatı kuruluşları ve yöneticilerinin katıldığı bir toplantı düzenledi.

Basına kapalı yapılan ve bir saat 20 dakika süren toplantının ardından Smeih Yalçın, gazetecilere toplantının içeriğine ilişkin bilgi verdi.

Yalçın, toplantıya AB ülkelerindeki Türk federasyonlarının yönetici kadrosundan oluşan yaklaşık 450 kişinin katıldığını belirtti.

MHP'nin referandum genelgesinde yer alan "ortak çalışma" ifadesinin hatırlatılması üzerine Yalçın, genelgede zaruret olduğu takdirde bunun yapılabileceğinin yazdığını belirtti. Yalçın, "Baştan sona beraber, birlikte hareket ederiz gibi bir mana çıkmamalı. Bazen olabilir tabii ki. Ben somutlaştırmış olayım; hani Yenikapı'daki gibi bir miting olabilir mi? Bu tip şeyler de olursa olur. Yoksa 24 saat beraber çalışmak gibi bir planlama yok" diye konuştu.

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