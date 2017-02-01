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MGK'dan ABD'nin PYD'ye zırhlı araç verilmesine tepki!
01.02.2017 03:30:48

MGK'dan ABD'nin PYD'ye zırhlı araç verilmesine tepki!

Milli Güvenlik Kurulu toplantısında, ABD'nin PYD'ye zırhlı araç vermesine sert tepki gösterildi...

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), dün yapılan yeni yılın ilk toplantısında, PKK'nın Suriye kolu PYD'ye açık destek veren ve son olarak örgüte yeni zırhlı araçlar tahsis edildiğini doğrulayan ABD yönetimine isim vermeden tepki gösterdi.

 

Hürriyet'te yer alan bilgide; Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığından yaklaşık 8 saat süren MGK sonrası yapılan açıklamada, ABD'ye yönelik tepki, “Terör örgütlerinin muhatap olarak kabul edilip, bu örgütlere çeşitli usullerle silah yardımında bulunulmasının, terörün güçlenmesine ve yayılmasına zemin hazırladığı belirtilmiştir” ifadesiyle vurgulandı.

Yurtiçi ve yurtdışında terörle mücadelenin ayrıntılı şekilde görüşüldüğü MGK'da Türkiye'nin asimetrik saldırılarla karşı karşıya kaldığı ifade edilerek, “Bu saldırılara karşı, yurt içinde ve yurt dışında gereken her türlü tedbirin alınması konusundaki kararlılığımız teyit edilmiştir” denildi.

MGK'da, Kıbrıs konusu da görüşüldü. Bildiride Kıbrıs'la ilgili, “Kıbrıs meselesine çözüm bulunması için Cenevre'de yapılan görüşmeler kapsamlı şekilde ele alınmış, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerinin korunması hususunda atılacak adımlar değerlendirilmiştir” görüşüne yer verildi.



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