06.05.2017 13:27:30

MGC'de Haydar Karaduman güven tazeledi

Malatya Gazeteciler Cemiyeti'nin olağan genel kurulunda Haydar Karaduman yeniden başkanlığına seçildi.

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Malatya Gazeteciler Cemiyeti'nin olağan genel kurulunda Haydar Karaduman yeniden başkanlığına seçildi.Cemiyet Merkezinde yapılan genel kurulda Divan Başkanlığına Malatya Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü İbrahim Halil Kılıç, katip üyeliklere Basın İlan Kurumu (BİK) Müdürü Nihat Abacı ve İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Şube Müdürü Nezir Kızılkaya seçildi.Divan Başkan İbrahim Halil Kılıç, olağan genel kurulda yaptığı konuşmada, "Basın günümüzde dördüncü kuvvet olarak adlandırılmaktadır. Hepiniz yürüttüğünüz görevin, misyonun önemini biliyorsunuz. Dördüncü kuvvet olarak yürüttüğünüz görevi en iyi şekilde yerine getirdiğinize inanıyoruz. Ama Malatya'mızın sosyal, kültürel ve iktisadi yönden gelişimi için aslında biraz daha gayret edilmesi gerekir. Hem yerel basınımızın günlük manşetlerine baktığımızda hem de ulusal basının bölge sayfalarına baktığımızda biraz eksiklik gördüğümü belirtmek istiyorum. Gazeteci tabi ki yürüttüğü misyon gereği olumsuzlukları yazmak zorunda, eksiklikleri ve aksaklıkları yazmak zorunda ama bu şehirde güzel şeyler, iyi şeyler oluyorsa onu da manşete taşımak zorunda. Yerelde manşete taşınıyor onu görüyoruz ama özellikle ilimizle ilgili olumlu haberlerin, güzel haberlerin ulusal medyada hem televizyon hem de gazetede biraz daha fazla yer almasını gerektiğini ifade etmek istiyorum" diye konuştu.1989 Yılında kurulan Malatya Gazeteciler Cemiyetinin kurulduğu tarihten bu yana Başkanlığını sürdüren Haydar Karaduman, yaptığı konuşmada, Gazeteci ve televizyonculara 'sizleri çok seviyorum' diyerek başlayan Karaduman, "Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak, Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. Yıllar geçti, daha son kongremizi yapalı üç yıl geçti. 28 yıl geride kaldı. Çok uzun bir süre ama sanki dünmüş gibi. Sizin inancınızı, güveninizi dünya fantezileriyle, kıymetleriyle, değerleriyle anlatmak bedbahtlığı içinde olamam. Fakat ocağınızı hep tüttürdük. Türk geleneğinde ocak tütmesi çok önemlidir. Mehmet Akif'in milli şiiriyle sizleri selamlıyorum. Bu nedenle hep ocağımızı tüttürdük. Kapımızı hep bir resmi daire disiplini içinde sabah 09.00'dan akşam 17.00'a kadar 28 sene açık tuttuk. Bu çok önemlidir" ifadelerini kullandı.Karaduman, Ankara, İstanbul, İzmir basını dahil olmak üzere Malatya gazetecilerinin yetenek, ahlak, insanlık bakımından her an yarışa hazır olduğunu da sözlerine ekledi.Karaduman, Malatya'da bütün basın kuruluşlarını kardeşleri olarak gördüklerini belirterek, "Basın Sarayı belki yeniden şahlanışımızın ölçüsü olabilir. İl Basın Bürosunun direktifiyle, bakanı da devreye sokarak Malatya basınına Basın Sarayı'nın kazandırılmasıyla ilgili eseri meydana getirmeliyiz. Malaya basını kucaklıyoruz, seviyoruz"ifadelerini kullandı.Faaliyet, denetim ve hesap bilançosu raporları okunarak, oylamaya sunuldu. Faaliyet, denetim ve hesap bilançosu raporları, oy birliğiyle kabul edildikten sonra seçime geçildi.Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Haydar Karaduman, tek liste halinde girdiği seçimde yeniden başkanlığa seçildi.Karaduman başkanlığındaki Malatya Gazeteciler Cemiyeti yönetimi şu isimlerden oluştu: "Nursel Tokgöz, Ali Er, Mustafa Eren, Vahap Güner, Hüseyin Karaaslan, Remzi Hayta, Yunus Polat, Esma Karadoğan, İsmail Demirci, Ali Aladağ."MGC Denetim Kurulu: "Mehmet Kılıç, Burhan Karaduman, Nihal Gül, Yılmaz Yaşar, Ökkeş Cerit."MGC Disiplin Kurulu: "Hayati Tokmak, Sümeyye Karaduman, Burak Altun, Hacı Türkkan, İbrahim Ulutaş."MCG Federasyon ve Konfederasyon Delegeleri: "Haydar Karaduman, Vahap Güner, Ali Er, Hüseyin Karaaslan, Mustafa Eren, Mehmet Kılıç, Remzi Hayta, Ali Aladağ."