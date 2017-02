20.02.2017 15:37:58

Mezitlililer, kansere dansla dikkat çekti

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi Spor Okulları Zumba Ekibi tarafından kanser hastalığına dikkat çekmek ve kanserle mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen dans etkinliğinde, yüzlerce kişi aynı anda dans etti.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi Spor Okulları Zumba Ekibi tarafından kanser hastalığına dikkat çekmek ve kanserle mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen dans etkinliğinde, yüzlerce kişi aynı anda dans etti.Soli Pompeiopolis Sütunlu Cadde'de düzenlenen etkinlikte, çok sayıda Mezitlili kansere karşı dans ederken, etkinliğe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da eşi Sembol Tarhan ile birlikte katıldı. Etkinlikte, çok sayıda dansçı folklordan zumbaya, R&B'den tangoya kadar birçok dans gösterisi sergilerken, vatandaşlar da onlarla birlikte dans etti. Hafta sonu havanın güzel olmasını fırsat bilerek Soli Pompeopolis Sütünlu Cadde'ye gelen çok sayıda Mersinliler, tarihi bir mekanda, limon bahçelerinin yanı başında, kış ayında güneşin ve denizin tadını çıkardı. 7'den 70'e kadın erkek herkesin dans ettiği etkinlikte Mezitli Belediyesi Spor Okulları Zumba Ekibi, birbirinden güzel dans koreografilerini sergilerken, Mezitli Belediyesi Mersina Halk Oyunları Topluluğu da halkoyunları gösterisi sundu. Etkinliğe konuk olarak katılan D&S Dans Akademisi ve Sanat Merkezi'nden Deniz Kabul ve Kaan Çukur, sergiledikleri salsa dansı ile büyük beğeni topladılar. Zumba Sanatçısı Ömür Abay ve Cem Bulat ta etkinliğe katılarak birinden kıvrak danslarıyla, konukları coşturdular.Başkan Tarhan, etkinlikte yaptığı konuşmada, Şubat ayında Mersin'de harika bir hava olduğunu belirterek, "Dünya'nın hiçbir yerinde böylesi güzellikleri bir arada yaşamanız mümkün değil. Bir tarafımızda 2 bin 500 yıllık Soli Pompeiopolis sütunları, diğer tarafımızda elinizi uzatıp koparabileceğiniz portakal ve limon bahçeleri, karşımızda masmavi Akdeniz, Şubat ayında olmamıza karşın pırıl pırıl güneş, müzik, dans ve çok önemli ve değerli bir amaç için buluşmuş binlerce insan. Mutlu olmak için her şeyimiz var. Mezitli bu denli güzelliklerin bir arada yaşanabileceği bir yer" dedi.Etkinliğe katılan tüm konuklara ve dansçılara teşekkür eden Tarhan, "Biz ülkenin suni gündemlerinden kendimizi kurtararak böylesi değerli konular için bir araya gelmeliyiz. Mezitli halkı bu denli insanlık yararına işler için omuz omuza verebilecek çağdaşlıktadır. Bu yapısıyla Türkiye'ye örnek olmaktadır. Adımızdan böyle işlerle bahsettirmeliyiz. Biz kullanılmayan bir alanı bisiklet ve yürüyüş yolu haline getirdik. Sizler her zaman her şeyin en güzeline layıksınız. Herkesin mutlu olmasını ve güzel günler geçirmesini istiyoruz. Önümüzdeki günlerde oluşturacağımız stantlarla bu bölgeyi çekim merkezi haline getirmek istiyoruz. Sizleri her zaman bu alanlarda bekliyoruz. Buraları daha çok kullanırsanız yapılan hizmetlerin bir değeri olur" diye konuştu.Etkinlikte, katılım gösteren dans gruplarına plaket verilirken, Mezitli Belediyesi Spor Okulları Zumba Ekibi de Başkan Tarhan'a verdiği destek nedeniyle teşekkür plaketi sundu.