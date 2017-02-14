14.02.2017 12:26:53

Mezitli Belediyesi, Taş Mektep'i restore ettiriyor

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, Cumhuriyet'in ilanıyla yaşıt, Mezitli Esenbağlar Mahallesi'nde bulunan ve Taş Mektep olarak bilinen eski Cumhuriyet İlkokulu'nu restore ediyor. Restorasyon ihalesi bugün yapılacak Cumhuriyet İlkokulu'nun, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda müze olarak açılması hedefleniyor.

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Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, Cumhuriyet'in ilanıyla yaşıt, Mezitli Esenbağlar Mahallesi'nde bulunan ve Taş Mektep olarak bilinen eski Cumhuriyet İlkokulu'nu restore ediyor. Restorasyon ihalesi bugün yapılacak Cumhuriyet İlkokulu'nun, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda müze olarak açılması hedefleniyor.Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Cumhuriyet'in ilan edildiği 1923 yılında inşa edilen,Esenbağlar Mahallesi'nde bulunan tarihi Cumhuriyet İlkokulu'nu restore ettirerek, halkın faydalanabilmesi için sosyal tesis haline getirecek. İçerisinde müze ve kültür sanat etkinliklerinin yapılabildiği bölümlerin olacağı okulun restorasyon ihalesi, bugün gerçekleştirilecek.Eski Cumhuriyet İlkokulu'nun çürümeye terk edilmekten kurtarılarak restore edilecek olmasının kendilerini heyecanlandırdığını ifade eden Esenbağlar Mahallesi Muhtarı Hasan Develi, "Mersin'in belki de en önemli yapılarından birisi olan Cumhuriyet İlkokulu'nun harabe olarak kaderine terk edilmesi içimizi acıtıyordu. Başkanımızın burayla ilgili bir projesi olduğunu öğrenince çok heyecanlandık. En büyük mutluluğumuz da Cumhuriyet adını yaşatan okulumuzun yine Cumhuriyet Bayramı'nda açılacak olması. Bu duyarlı yaklaşımından ve mahallemiz açısından bir anısı olması nedeniyle çok özel olan okulumuzu harabe olmaktan kurtarmasından dolayı çok teşekkür ederiz" dedi.Köyün tamamının bu okuldan mezun olduğunu ifade eden çevre sakinleri ise pek çok anılarının olduğu okulun harabe halini gördükçe çok üzüldüklerini belirterek, "Bu okulun Başkanımız Neşet Tarhan tarafından yeniden tadilattan geçirileceğini öğrenince çok mutlu olduk. Bu okul zamanında bizim eğitimimize katkı sağlamıştı, şimdi ise Esenbağlar'ın geleceği için ışık olacak" dediler."Restorasyonu Cumhuriyet Bayramı'nda bitirmeyi planlıyoruz"Restorasyonla ilgili açıklama yapan Başkan Tarhan da Mersin'in önemli kültürel değerlerinden birisi olan Cumhuriyet İlkokulu'nu yeniden eski cıvıltılı parlak günlerine döndürmek istediklerini söyledi. Esenbağlar Mahallesinin gelişmeye aday bir yer olduğunu dile getiren Tarhan, kent merkezine yakın olması ve yerleşim alanın geniş ve iyi olmasının mahallenin gelecekte Mezitli'nin en önemli yeri olmasını sağlayacağını vurguladı.Taş Mektep'in restore edilmesiyle Esnebağlar'ın daha önemli ve tercih edilir bir yer haline geleceğinin altını çizen Tarhan, "Taş Mektep, Esenbağlar'ın önemli bir pilot noktası oluyor. Cumhuriyet döneminde pek çok öğrenci yetiştiren bu okul, kapatıldıktan sonra tescili yapılmış ve kaderine terkedilmiş bir durumdaydı. Uzun uğraşlardan sonra Başbakanlıktan buranın tahsisini aldık ve projelendirdik. Keşif çıkartıldı ve büyük ölçüde Valilikten de kaynak sağlanacak. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde ihalesini yapacağız. İhaleden sonra da süreç başlayacak. Mart ayı ile birlikte inşaatın başlaması planlanıyor. Bitirme tarihi olarak da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda bitirmeyi planlıyoruz" diye konuştu.Sadece Esenbağlar Mahallesi'nde oturanların değil, şu an pek çok önemli görevler yapmış isimleri mezun eden okulun kent hafızasında önemli bir değeri olduğunu dile getiren Tarhan, "Geçmişte bir dönem Cumhuriyet Ortaokulu adını da alan okulumuzu yine Cumhuriyet Bayramı'nda açmayı planlıyoruz. Okulda restorasyon çalışmaları yapıldıktan sonra farklı amaçlar için kullanacak. Bir tarafı müze olarak kullanılacak ama halka açık olacak. Yaklaşık 7,5 dönüm arazi üzerinde bulunan bu okulumuzun çevre düzenlemesini de yaparak, halkımızın kullanımına açacağız. Çok güzel bir havası ve manzarası var. İnsanlar zamanını temiz ve serin bir havada çayını yudumlayarak geçirmek için buraya akın edecektir diye düşünüyorum. Belediyemizi ve beni oldukça heyecanlandıran bir projemizdir. 2017 yılı içerisinde gerçekleştireceğimiz pek çok önemli projeden birisi olan Taş Mektep projemiz, adına yakışır bir şekilde Cumhuriyet Bayramı'nda Cumhuriyet marşlarını söyleyerek açılacaktır" ifadelerini kullandı.8KYM-Y)