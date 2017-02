Mezitli Belediyesi Oda Tiyatrosu, 'Jeanne D'arc'ın Öteki Ölümü' ile perdelerini açtı

20.02.2017 10:57:09

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi Oda Tiyatrosu, 'Jeanne D'arc'ın Öteki Ölümü' oyunu ile perdelerini açtı. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mezitli'de ilk kez bir tiyatro oyununun sahnelenmesinin mutluluk değil, utanç kaynağı olması gerektiğini belirterek, "Binlerce yıldır büyük uygarlıklara ev sahipliği yapmış Mezitli sanatsal alanda şimdinin çok önünde olmalıydı" dedi.Mezitli Belediyesi tarafından kurulan Oda Tiyatrosu, Mezitli tarihinde ilk kez bir tiyatro oyununu sanatseverlerle buluşturdu. Mezitli Belediyesi Oda Tiyatrosu, Fransa'nın kurtuluş mücadelesinden bir kesitin konu edildiği ve günümüz Türkiye'sine de göndermelerin olduğu Jeanne D'arc'ın Öteki Ölümü isimli komedi oyunu ile perdelerini açtı. Mezitli tarihinde sahnelenen ilk profesyonel tiyatro oyunu olma özelliğini taşıyan Jeanne D'arc'ın Öteki Ölümü'de oyuncuların performansı büyük beğeni topladı. Mezitli Sanat Evi'nin ikinci katında oluşturulan Oda Tiyatrosu salonunda sahneye konulan oyunda, pek çok oyun ve dizide rol alan ünlü tiyatrocular Yaşar Uraslı, Tamer Güven, Başak Karatepe ve Vedat Yalçın rol aldı. Stefan Tsanev tarafından yazılan oyunu Yaşar Uraslı yönetti. Dekor ve kostüm tasarımlarını dünyaca ünlü Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) Sanatçısı Seyhan Atamer'in yaptığı oyunu, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve eşi Sembol Tarhan da izledi.Oyuncuların uzun süre ayakta alkışlandığı temsil sonrasında Başkan Tarhan, sanatçılara çiçek verdi. Bir konuşma yapan Mezitli Belediyesi Oda Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Tamer Güven, olağanüstü denilebilecek bir çabayla Mezitli'de ilk kez bir tiyatro oyunu oynandığını, daha da önemlisi daha pek çok etkinliğin sahnelenebileceği küçük de olsa bir salona kavuştuklarını söyledi. Güven, "Şu an oyunlarımızı oynadığımız mekanda Aralık ayında sadece bir oda dışında başka bir şey yoktu. İçerisinde makinelerin olduğu başka amaçla kullanılan bir salondu. Ama Başkanımız Neşet Tarhan'ın olağanüstü desteği ve belediye personelimizin üstün performansı ile şu an profesyonel bir biçimde oyunlarımızı sahneleyebileceğimiz bir mekanımız var. Başta hiçbir karşılık beklemeden dekorumuzu ve kostümlerimizi hazırlayan MDOB Sanatçısı Seyhan Atamer olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.Oyunun yönetmeni Uraslı da tiyatronun bir tutku ve yaşam için gerekli olduğunun bilinciyle yola çıktıklarını ve tiyatronun bir gönül işi olduğunun farkındalığıyla amatör bir ruhla kendilerine bir hedef koyduklarını dile getirdi."Mezitli sanatsal alanda şimdinin çok önünde olmalıydı"Başkan Tarhan ise Mezitli'de ilk kez bir oyun sergileniyor olmasının büyük bir mutluluk değil, utanç kaynağı olması gerektiğini vurgulayarak "Binlerce yıldır büyük uygarlıklara ev sahipliği yapmış Mezitli, sanatsal alanda şimdinin çok önünde olmalıydı. Ama biz Mezitli'nin bu kaderini değiştirmek için çok önemli projelere imza atıyoruz. Geçtiğimiz günlerde ihalesini yaptığımız Amfi Tiyatromuzu Temmuz ayında bitirmeyi planlıyoruz. Yine önümüzdeki günlerde temelini atacağımız Kültür Merkezimizin de yıl sonunda tamamlayarak bunun gibi sayısız oyunların sergilenmesi, sanatsal etkinlerin yapılması imkanı olacak. Mezitli, sanatsal alanda sayısız etkinliklerin yapıldığı mekanlara kavuşmuş olacak" diye konuştu.Soli Pompeiopolis sütunlarının yan tarafında bahçeler arasında kalmış olan alanda 2 bin 500 yıl öncesinden kalan dev bir amfi tiyatro kalıntısının bulunduğunu ifade eden Tarhan, "En büyük dileğim, o tarihi amfi tiyatronun yeniden ayağa kaldırılarak bu oyunların orada oynanmasıdır. Bu denli zengin kültüre sahip, insanları bu kadar çağdaş olan Mezitli, yaktığımız bu ışıkla artık sanatsal alanında da adından söz ettirmenin ilk adımlarını atmıştır. Yaşar Uraslı ve Tamer Güven hiçbir ücret ve karşılık talep etmeden 'Mezitli'de tiyatro yapmak istiyoruz' diye geldiler ve böylesi dev bir organizasyonu yöneterek Mezitli'ye tiyatro yaptılar. Kendilerine ve destek veren tüm sanatçı, teknik arkadaşlarımıza, belediye çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.Mezitli Belediyesi Oda Tiyatrosu'nda her Cuma ve Cumartesi günleri sahnelenen Jeanne D'arc'ın Öteki Ölümü oyununu izlemek isteyen sanatseverlerin hafta içi her gün mesai saatleri içinde (324) 358 81 48 numaralı telefondan rezervasyon yaptırmaları gerektiği bildirildi.