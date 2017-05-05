05.05.2017 17:37:30

Mezitli Belediyesi, Kültür Merkezi projesini askıya aldı

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, ilçe sınırları içindeki Fatih Parkı'nda yapmayı planladığı Kültür Merkezi projesini, gelen tepkiler üzerine askıya aldı. Belediyeden, Kültür Merkezi için yeni bir alan belirleneceği bildirildi.

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Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, ilçe sınırları içindeki Fatih Parkı'nda yapmayı planladığı Kültür Merkezi projesini, gelen tepkiler üzerine askıya aldı. Belediyeden, Kültür Merkezi için yeni bir alan belirleneceği bildirildi.Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın, Adnan Menderes Bulvarı'nın ilçe sınırlarındaki son noktasında bulunan Fatih Parkı içinde yapmayı planladığı Kültür Merkezi'nin yeri ile ilgili son günlerde yapılan tartışmalar ve tepkiler üzerine Mezitli Belediyesi'nden yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Mezitli'nin en büyük ihtiyaçlarından birisi olan kültürel etkinliklerin gerçekleştirileceği bir salonun olmaması gerçeğinden yola çıkarak hayata geçirdiğimiz Kültür Merkezi projemizi, bir takım çevrelerin olayı çok farklı noktalara taşıma çabası nedeniyle geçici olarak durdurmuş bulunuyoruz" dendi.2014 yılı itibariyle ilçede geçmiş dönemlerde belediye hizmet alanı ve yeşil alanlarda açılan lokanta, kafe ve restoran gibi işletmelerin belediye tarafından mercek altına alındığı kaydedilen açıklamada, "Ticari anlamda yapılanan yeşil alan ve hizmet alanları adeta kişisel rant aracı haline getiren işletmeleri yıktık ve yıkmaya devam edeceğiz. Bazı gurupların, haksız ticari rant sağlayanlara karşı vermiş olduğumuz mücadelemize gölge düşürmelerinin amacı da ortadadır. Ticari rant haline gelen alanları kullananlara karşı mücadelemizi sonuna kadar verdik. Şimdiye kadar kişisel rant olarak kullanılan alanlar için sesini bile çıkarmayan sözde çevreci gurupların da verdiğimiz mücadelede sessiz kalmaları manidardır. Daha önce belediye hizmet alanı üzerine kurulan, sık sık olayların yaşandığı bir gazinoya karşı sessiz kalan bu şahıslar, aynı noktaya Kültür Merkezi yapılacağını duyunca aslında belediye hizmet alanı olan yerin park alanı olduğunu iddia ederek, kamuoyu yaratma çabasına girmişlerdir" ifadeleri kullanıldı.Mezitli Belediyesi'nin, yaptığı tüm uygulamalarda halkın görüşünü alarak hareket etiği vurgulanan açıklamada, Kültür Merkezi projesi hazırlanırken de başta mahalle muhtarı olmak üzere çevre halkın görüşlerinin aldığı ve merkezin büyük bir bölümü özel bir mülk olan eski gazinonun yerine yapılmasına karar verildiği ifade edildi. Kültür Merkezine karşı yürütülen kampanyanın bu süreçten sonra başlatıldığına dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Ancak bu süreçten sonra başlatılan kampanyanın başka alanlara taşınmasını istemememiz nedeniyle projemizi yeni bir yer belirleninceye kadar askıya almış bulunuyoruz. İlçemizin dört bir yanına yapmış olduğumuz Jakaranda korulukları da çevre dostu bir belediye olduğumuzun göstergesidir. Mezitli'nin en büyük ihtiyaçlarından birisi olan Kültür Merkezi'ni ise tespit edeceğimiz başka bir alana en kısa sürede yapacağız. Söz konusu alan ise planda belediye hizmet alanı olarak görüldüğünden, ağaçlara zarar verilmeyecek şekilde düzenlenecek başka bir projede kullanılacaktır."