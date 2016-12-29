29.12.2016 13:45:29

Mezit vadisi geçit vermiyor

Bursa'yı etkisi alan altına alan kar yağışı, Bursa-Ankara yolunun Mezit vadisinde sürücülere zor anlar yaşatıyor. Maddi hasarlı kazaların meydana geldiği Mezit vadisinde kayan TIR'lar trafiği durma noktasına getiriyor.

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Bursa'yı etkisi alan altına alan kar yağışı, Bursa-Ankara yolunun Mezit vadisinde sürücülere zor anlar yaşatıyor. Maddi hasarlı kazaların meydana geldiği Mezit vadisinde kayan TIR'lar trafiği durma noktasına getiriyor.Karayolları 14. Bölge ekipleri yol açma çalışmalarını sürdürürken, İnegöl Bölge Trafik İstasyonu ekipleri ise zincirsiz ve kış lastiği bulunmayan araçların geçişini izin vermiyor. Zinciri ve kış lastiği olmayan araçlar akaryakıt istasyonlarında bekletiliyor. Güneykestane rampasında bir TIR kayarak Ankara'ya gidiş yönünü kapattı. Bursa'ya geliş yönünde ise yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle ulaşım güçlükle sağlanıyor. Kilometrelerce uzunluğundaki araç kuyruğu trafik ekiplerinin müdahalesiyle eritildi. Karayolları ekipleri kar kürüme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.Öte yandan Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal mahallelerde de kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Büyükşehir ve İnegöl belediyeleri ekipleri kırsal mahallelerin yollarını açmak için çaba sarf ediyor.Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ilçe halkının hayatında bir aksaklık olmaması için gece gündüz çalıştıklarını söyledi. Aktaş, çarşamba akşamı kar yağışının başlamasının ardından ekiplerin zaman kaybetmeden görevli oldukları bölgelerde çalışmalara başladıklarını belirtti.