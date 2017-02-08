08.02.2017 18:27:59

Mezarlıkta define ararken jandarmaya yakalandılar

Tekirdağ'da arazi kontrolüne çıkan Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, mezarlıkta define arayan 5 kişiye suçüstü yaptı.

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Tekirdağ'da arazi kontrolüne çıkan Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, mezarlıkta define arayan 5 kişiye suçüstü yaptı.Edinilen bilgiye göre, devriye faaliyetlerine çıkan Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş ekibi, Çavuşköy mahallesi Değirmendere kırsalında bulunan mezarlıkta 5 kişinin define aradığını tespit etti. Arazide operasyon yapan jandarma ekipleri, 5 kişiyi gözaltına aldı.İzinsiz olduğu gerekçesiyle 2 dedektöre ve kazı aletlerine el konuldu. İfadesi alınan A.D, S.B, O.K, S.K. ve İ.B. serbest bırakıldı.