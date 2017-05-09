09.05.2017 17:13:46

Mezarlıklarda yoğun çalışma

Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte il genelindeki mezarlıklarda yoğun bir ağaçlandırma, peyzaj ve kireçleme çalışması başlattı. Çalışmaların hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla mevsimlik işçi ve araç kiralama yapıldığı belirtildi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte il genelindeki mezarlıklarda yoğun bir ağaçlandırma, peyzaj ve kireçleme çalışması başlattı. Çalışmaların hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla mevsimlik işçi ve araç kiralama yapıldığı belirtildi.Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığının il genelindeki mezarlıklarda hummalı çalışması, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte hız kazandı. Bir yandan mahalle mahalle, ilçe ilçe gezerek mezarlıkların eksik ve sorunlarını yerinde tespit eden Mezarlık Dairesi, diğer yandan da bu eksikliklerin giderilmesi için yoğun bir çalışma yürütüyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanı Serpil Çakır, Muhtarlıklar Daire Başkanı Ersoy Arslan ve Mezarlıklar Bakım Onarım Şube Müdürü Gökhan Oğuz Kaya, Yunusemre ilçesine bağlı Kayapınar Mahallesini ziyaret etti.Mezarlıklar Dairesi olarak il genelindeki tüm mezarlıklarda ağaçlandırma, peyzaj ve kireçleme çalışması yapacaklarını belirten Mezarlıklar Daire Başkanı Serpil Çakır, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün öncülüğünde il genelindeki tüm mezarlıkların bakım, onarım ve düzenlemesini yapıyoruz. Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte bu çalışmalarımızı hızlandırdık. En iyi ve etkin bir çalışma için 2 aylık mevsimlik işçi arkadaşlarımızı da kadromuza dahil ettik. Ayrıca 16 adet de araç kiraladık. Hedefimiz yaz mevsimi bitmeden tüm mezarlıklarımızı sorunsuz hale getirmek" dedi.