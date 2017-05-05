05.05.2017 12:41:05

Mezarlıklar Balıkesir'e yakışır hale gelecek

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından 20 ilçedeki 9 milyon metrekare alandaki 851 mezarlığın temiz ve düzenli hale getirilmesi için haşere ile mücadele, çiçeklendirme, temizlik ve bakım çalışmaları yapılacak. Çalışma yapacak ekipler ile bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, 'İnşallah Ramazan ve Kurban bayramında vatandaşlarımız temiz bir kabristan ile karşılaşacaklar' dedi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından 20 ilçedeki 9 milyon metrekare alandaki 851 mezarlığın temiz ve düzenli hale getirilmesi için haşere ile mücadele, çiçeklendirme, temizlik ve bakım çalışmaları yapılacak. Çalışma yapacak ekipler ile bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, "İnşallah Ramazan ve Kurban bayramında vatandaşlarımız temiz bir kabristan ile karşılaşacaklar" dedi.Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından 20 ilçedeki 851 mezarlığın temiz ve düzenli hale getirilmesi için haşere ile mücadele, çiçeklendirme, temizlik ve bakım çalışmaları yapılacak. Başçeşme Mezarlığı'nda düzenlenen hizmete alım töreninde işçilerle bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, çalışmalarda kullanılacak ekipmanları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Yaklaşık 100 kişilik ekip, 9 milyon metrekarelik alanda bulunan mezarlıklarda çalışmalarına başladı. Mezarlıkların bakım, temizlik, güzelleştirme ve ilaçlama çalışmalarında dronun yanı sıra onlarca araçta kullanılacak. Çalışmalarda mezarlıklara toplam 500 bin çiçek dikilecek. Bakım ve düzenleme faaliyetlerinin 6 ay içerisinde tamamlanması planlanıyor.Başkan Uğur: "Tüm kabristanlarımız temizlenecek"Yapılacak çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Uğur, Balıkesir'in 20 ilçesi, 1135 mahallesi ve 18 bin kilometrekarelik alanı geniş coğrafyaya sahip bir il olduğunu söyledi. Balıkesir sınırları içerisinde 851 mezarlık olduğunu ifade eden Başkan Uğur şöyle konuştu: "Bütün kırsal mahallelerdeki kabristanlarımıza gittiğimizde otlar, böcekler, hastalıklar vs. oluyor. İstiyoruz ki insanlarımız anasını, babasını, akrabasını, eşini, dostunu, yakınını ziyaret ettiğinde temiz olsun. Bugün yeni bir hizmet başlattık. Bununla birlikte 9 milyon metrekare alanın otların biçilmesi, ilaçlanması ve çiçeklendirilmesi gibi hizmetleri 100 kişiyi geçen bir kadro ile birlikte yapacağız. Bu hizmete Balıkesir Büyükşehir belediyesi olarak başladık. İnşallah Ramazan ve Kurban bayramında vatandaşlarımız temiz bir kabristan ile karşılaşacaklar".Hizmete alım töreni duaların okunması ve kurban kesimi ardından sona erdi.