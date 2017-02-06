06.02.2017 13:20:57

Meyve suyu kutuları içerisinde esrar yakalandı

Sivas'ta meyve suyu kutuları içerisinde 935 gram esrar ele geçirildi.

Ajanslarda yer alan habere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Malatya-Kayseri D-300 Gürün ilçesi Bahçeiçi Köyü sınırları içerisinde gerçekleştirilen yol kontrol ve arama tarama faaliyetleri sırasında Van istikametinden, İstanbul'a gitmekte olan bir yolcu otobüsü durduruldu.

Otobüste yapılan aramada yolcu koltuğunun üzerinde el bagaj kısmında poşet içerisinde iki adet meyve suyu kutuları içerisine gizlenmiş şekilde 935 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ş.B. ifadesinin alınmasının ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder