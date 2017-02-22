22.02.2017 13:11:11

Mevsimlik çiçek dikimi çalışmaları devam ediyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Dağkapı, Selahattin Eyyübi ve Toplu Konut kavşaklarına 5 bin 200 adet mevsimlik çiçek dikerek yeşil alanlardaki çalışmalarını sürdürüyor.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Dağkapı, Selahattin Eyyübi ve Toplu Konut kavşaklarına 5 bin 200 adet mevsimlik çiçek dikerek yeşil alanlardaki çalışmalarını sürdürüyor.Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir ilçesi Toplu Konut'ta bulunan Belediye Serasında üretilen mevsimlik çiçekleri, park, bahçe, orta refüj ve kavşaklara dikmeye devam ediyor. Bahar aylarının yaklaşmasıyla birlikte park ve bahçelerdeki çalışmalarını hızlandıran Büyükşehir Belediyesi ekipleri, serada üretilen çeşitli renklerde 15 bin menekşeden 5 bin 200 adetini Dağkapı, Selahattin Eyyübi ve Toplu Konut kavşaklarına dikti.Mevsimlik çiçek ekimi çalışmaları 20 kişilik ekip tarafından yürütülürken, Büyükşehir Belediyesi, kış boyunca hedeflediği (290 bin hercai menekşe, 129 bin lale soğanı, 40 bin süs lahanası ve 20 bin çuha) toplam 479 bin mevsimlik çiçek dikimi çalışmalarını şubat ayı sonunda tamamlayacak.