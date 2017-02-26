26.02.2017 15:52:24

MEÜ Üniversitelerarası Dağ Bisiklet Yarışı

Mersin Üniversitesi (MEÜ) tarafından bu yıl ilki kez düzenlenen yarış sona erdi - Erkeklerde Akdeniz Üniversitesinden Serdar Anıl Depe, kadınlarda ise MEÜ'den Hayriye Nur Okur birinci oldu

Mersin Üniversitesi (MEÜ) tarafından bu yıl ilki kez düzenlenen Üniversitelerarası Dağ Bisiklet Yarışı sona erdi.

Çiftlikköy Yerleşkesi içerisinde bulunan ormanlık alanda hazırlanan zorlu parkurda çeşitli üniversitelerden gelen sporcular mücadele etti.

Çekişmeli geçen yarışmanın sonucunda erkekler kategorisinde Akdeniz Üniversitesinden Serdar Anıl Depe, kadınlarda ise MEÜ'den Hayriye Nur Okur birinci oldu.

Mersin Üniversitesi Bisiklet Topluluğu Başkanı Furkan Kıskaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık iki aydır yarışmanın parkurunu hazırladıklarını söyledi.

Bundan sonra her yıl bu yarışmayı düzenlemek istediklerini aktaran Kıskaç, "Erkeklerde 10 üniversiteden 42 sporcu yarıştı. Kadınlarda 6 üniversiteden 10 sporcu katıldı. Mersin'in bu güzel havasında toplamda 3 kilometrelik inişli çıkışlı zor bir dağ parkurumuz var. Üniversiteler arasında en zor ikinci parkur. Sporcular Mersin'i oldukça beğendi. Şu anda her yerde kar kış var. Buradaki güneşli hava onları mutlu etti. Parkurda zorlanmaları da hoşlarına gitti." diye konuştu.

Kadınlarda birinci olan MEÜ öğrencisi Hayriye Nur Okur yarışmayı kazandığı için mutlu olduğunu belirterek, "Parkur çok zordu. İlk turda devam edemeyeceğimi düşündüm ama bırakmadım. Kendi parkurumuz olduğu için onun avantajını yaşadım, diyebilirim. Birinci gelmek güzel." ifadelerini kullandı.

Erkeklerde birinciliği elde eden Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Serdar Anıl Depe de oldukça kısa ve yorucu parkurda mücadele ettiğini, çıkışların olduğunu belirterek, bazı bölümlerde zorlandığını dile getirdi.

MEÜ Üniversitelerarası Dağ Bisiklet Yarışı'nda dereceye girenler şöyle:

Kadınlar:

1- Hayriye Nur Okur (Mersin Üniversitesi)

2- Simge Gider (ODTÜ)

3- Özge Şahin (İnönü Üniversitesi)





Erkekler:

1- Serdar Anıl Depe (Akdeniz Üniversitesi)

2- Hakan Arslan (Ege Üniversitesi)

3- Sarper Tuncer (Ege Üniversitesi)