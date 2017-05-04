05.05.2017 09:47:10

Metruk fabrikada şüpheli ölüm

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kullanılmayan bir fabrikanın içinde ceset bulundu.

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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kullanılmayan bir fabrikanın içinde ceset bulundu.Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Turgutbey Caddesi üzerinde kullanılmayan yağ fabrikasında ceset olduğu ihbarını alan polis ekipleri olay yerine gitti. Ekipler, fabrikanın içindeki cesedin Kenan B.'ye (39) ait olduğunu tespit etti. Olay yeri inceleme ve Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından cenaze otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.Kenan B.'nin ölüm haberini alarak olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.