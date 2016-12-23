23.12.2016 10:34:42

Metruk evin duvarı yıkıldı, 1 kişi göçük altında kaldı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde metruk evin duvarı yoldan geçen öğrencilerin üzerine devrildi. Enkaz altında kalan bir kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde metruk evin duvarı yoldan geçen öğrencilerin üzerine devrildi. Enkaz altında kalan bir kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre, olay, saat 08.00 sıralarında Körfez Yeni Yalı Mahallesi Hamit Kaplan Caddesi üzerinde meydana geldi. Kullanılmayan eski tek katlı evin bir kısmı, yoldan geçen öğrencilerin üzerine devrildi. Bir kız öğrenci enkaz altında kaldı. Kız öğrencinin arkadaşları ve vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri enkaz altında kalan öğrenciyi çıkardı. Olay yerinde hazır bekletilen 112 ambulansında ilk müdahalesi yapılan öğrenci, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri yıkılan evin etrafında güvenlik önlemi aldı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.