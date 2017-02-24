24.02.2017 12:09:23

Metruk ev alevlere teslim oldu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde uzun zamandan bu yana kullanılmayan metruk ev alevlere teslim oldu. Yangın çevre evlere sıçramadan söndürüldü.

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde uzun zamandan bu yana kullanılmayan metruk ev alevlere teslim oldu. Yangın çevre evlere sıçramadan söndürüldü.Edinilen bilgilere göre, Edremit Gazicelal Mahallesi 486 Sokak'ta bulunan iki katlı metruk binada çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Binanın çatı katını etkisi altına alan yangın çevredeki binaları tehdit etmeye başladı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye gelen Edremit İtfaiye Amirliği'ne bağlık 3 ekip yangını kısa sürede kontrol altına alarak yayılmasını önledi. Yangın maddi hasara sebep oldu.