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Metropol İlçe Belediye Başkanlarından KTO'ya Ziyaret
29.12.2016 13:40:32

Metropol İlçe Belediye Başkanlarından KTO'ya Ziyaret

Metropol ilçe belediye başkanları, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz'ı ziyaret etti.

Metropol ilçe belediye başkanları, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz'ı ziyaret etti.

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'nun yer aldığı ziyarette, Kayseri tüccarının yerel yönetimlerden beklentileri ve çözüm önerileri konuşuldu.

Başkanlar adına konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Biz üç Başkan olarak, Ticaret Odamızın Başkanına, yönetim kurulu üyesi dostlarımıza uğrayalım bir eksikleri, ihtiyaçları var mı diye soralım dedik. Hizmetlerimizi tamamlama vatandaşlarımıza daha konforlu hizmet verme adına nezaket ziyaretinde bulunalım istedik. Sizlerin problemleri bizlerin problemleridir. Yerel yönetimler olarak kendi içimizde dayanışma ve STK'larla olan birlikteliğimiz şehrimize bereket olarak yansıyor" dedi.

Üç başkana ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz da, "Yerel yönetimler ihtiyaçlarımızın giderilmesi noktasında gerekenleri yapıyorlar. Özellikle bizim Merkez Çarşı diye tabir ettiğimiz bölgede, Melikgazi Belediyemizin yapmış olduğu faaliyetlerden dolayı Memduh Başkanıma teşekkür ediyorum. Şunu da belirtmek istiyorum ki, bir ve beraber olduğumuz zaman yapamayacağımız hiçbir şey yoktur. İçinden geçmekte olduğumuz şu süreçte özellikle birlik ve beraberliğimizi her zamankinden daha güçlü hale getirmek için gayret göstermeliyiz" diye konuştu.

Hiçyılmaz, "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde katıldığım toplantılarda Kayseri ticaretinden bahsediyoruz. Diğer oda başkanlarımız Kayseri'den bahsederken, Kayseri'de ki belediyeciliği ön plana çıkarıyorlar. Kayseri'nin belediyecilikte özellikle son 20-25 yılda göstermiş olduğu başarı, TOBB'da başkanlar tarafından takdir ediliyor. Bu bakımdan üyelerimiz adına, belediyecilikteki hizmet anlayışınızla Kayseri'yi bu noktaya getirmenizden ve marka şehir olma yolunda yaptığınız faaliyetlerden dolayı teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Kayseri Ticaret Odası olarak çalışmalarını üye odaklı yürüttüklerini belirten Hiçyılmaz, "Odamızı, üyelerimizin istekleri doğrultusunda yönetmeye gayret gösteriyoruz. Çünkü biz onlar için buradayız. Bu çerçevede zaman zaman sizlerle toplantılar yaptık ve bu toplantılarda üyelerimizin taleplerinin karşılanması noktasında çok güzel yaklaşımlarda bulundunuz. Bundan sonraki süreçte de inşallah hep beraber üyelerimize, Kayserimize ve tüm vatandaşlarımıza hayırlı hizmetler yapılmasını diliyorum." dedi.

KTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Celal Hasnalçacı ve Sayman Üye Bahri Coşkun'un da yer aldığı ziyaret, Kayseri Ticaret Odası önünde hatıra fotoğraf çektirilmesinin ardından sona erdi.
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