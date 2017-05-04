05.05.2017 10:02:40

Metrobüs kuyruğu havadan görüntülendi

İstanbul Yenibosna'da bir metrobüste meydana gelen arıza nedeniyle oluşan kilometrelerce uzunluktaki metrobüs kuyruğu havadan görüntülendi

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İstanbul Yenibosna'da bir metrobüste meydana gelen arıza nedeniyle oluşan kilometrelerce uzunluktaki metrobüs kuyruğu havadan görüntülendi.Yenibosna'da bir metrobüste meydana gelen arıza nedeniyle seferler aksarken, uzun metrobüs kuyrukları oluştu. Kilometrelerce uzunluktaki kuyruk havadan görüntülendi. Görüntülerde insanların otoban kenarından yürüdüğü ve oluşturduğu yoğunluk da yer aldı.VATANDAŞLAR ÇAREYİ YÜRÜMEKTE BULDUÖte yandan vatandaşlar çareyi yürümekte buldu. Yüzlerce kişi Sefaköy'den Yenibosna'ya yürüdü. Vatandaşlar, "Sefaköy'den beri yürüyoruz. Neden durdu bilmiyoruz. Ya E-5'e bir araç girdi, ya da herhangi bir araç arızalanması var. İnsanlar mağdur, görüyorsunuz" dedi.Arıza yapan metrobüs olay yerine gelen çekici tarafından kaldırılırken, metrobüs yolu tekrar normale döndü.(Ahmet Faruk Sarıkoç-Hasibe Karadağ-Volkan Kayalar/İHA)