05.05.2017 09:48:46

Metrobüs bozuldu, vatandaşlar yollara düştü

Yenibosna'da arıza yapan bir metrobüs trafiği felç etti. Metrobüsler uzun kuyruklar oluştururken, vatandaşlar çareyi Sefaköy'den Yenibosna'ya yürümekte buldu.

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Yenibosna'da arıza yapan bir metrobüs trafiği felç etti. Metrobüsler uzun kuyruklar oluştururken, vatandaşlar çareyi Sefaköy'den Yenibosna'ya yürümekte buldu.Yenibosna civarında bir metrobüsün arıza yapması nedeniyle metrobüs yolunda yoğunluk oluştu. Yoğunluk nedeniyle vatandaşlar yollara düştü. Seferlerin durması nedeniyle vatandaşlar Sefaköy'den Yenibosna istikametine doğru yürürken, metrobüsler uzun kuyruklar oluşturdu.Vatandaşlar, "Sefaköy'den beri yürüyoruz. Neden durdu bilmiyoruz. Ya E-5'e bir araç girdi, ya da herhangi bir araç arızalanması var. İnsanlar mağdur, görüyorsunuz" dedi.Arıza yapan metrobüs olay yerine gelen çekici tarafından kaldırılırken, metrobüs yolu tekrar normale döndü.