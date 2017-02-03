03.02.2017 23:24:25

Metrobüs arızası uzun kuyruklar oluşturdu

Bahçelievler metrobüs yolunda Beylikdüzü istikametine giden metrobüste arıza meydana geldi. Uzun kuyrukların oluştuğu metrobüs yolunda trafik tek şerit üzerinden sağlandı.

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Bahçelievler metrobüs yolunda Beylikdüzü istikametine giden metrobüste arıza meydana geldi. Uzun kuyrukların oluştuğu metrobüs yolunda trafik tek şerit üzerinden sağlandı.Zincirlikuyu-Beylikdüzü seferini yapan metrobüs, akşam saat 22.00 sıralarında Bahçelievler'de arızalandı. Yaşanan arıza metrobüs seferlerinin kısa bir süreliğine durmasına neden oldu. Arıza nedeniyle metrobüs yolunda uzun araç kuyruğu oluştu. Arızalanan aracın çekilmesiyle trafik normal akışına döndü.