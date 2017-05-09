09.05.2017 17:24:25

Metro Sanat Galerisi'nde Kadın Danışma Birimleri kermesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Sosyal Hizmetler Eğitim ve Yardım Vakfı (SOS) işbirliğinde Başkent'in ilçelerinde hizmet veren 'Kadın Danışma Birimi' danışanlarının ürettiği ürünlerin yer aldığı kermes, Kızılay Metro Sanat Galerisi'nde açıldı.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Sosyal Hizmetler Eğitim ve Yardım Vakfı (SOS) işbirliğinde Başkent'in ilçelerinde hizmet veren "Kadın Danışma Birimi" danışanlarının ürettiği ürünlerin yer aldığı kermes, Kızılay Metro Sanat Galerisi'nde açıldı.Açılışa, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Büşra Aldoğan, ANFA Genel Müdürü Ramazan Arslan, SOS Vakfı yöneticileri, belediye bürokratları ile davetliler katıldı. Açılışta konuşan Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Büşra Aldoğan, Büyükşehir Belediyesi olarak, her zaman kadınların yanında olduklarını belirterek, farklı ilçelerde hizmet veren Kadın Danışma Birimlerinde açılan kurslarda üretilen el emeği göz nuru ürünlerin kermes yoluyla satışa çıkarıldığını söyledi.Kültür ve Sosyal İşler Dairesine bağlı hizmet veren Kadın Danışma Birimlerinin, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi ile kadınların istihdamına yönelik ortaklaşa çalışmalar gerçekleştirdiğini kaydeden Aldoğan, ürünlerin satışlarından elde edilen gelirlerle kadınların aile bütçelerine katkıda bulunduklarını kaydetti. Aldoğan, "Üretimleriyle kermese katılan tüm arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Ortaya çıkardıkları bu birbirinden güzel eserler için hepsini tebrik ediyorum" dedi."El emeği ürünler büyük beğeni topladı"Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkalığı bünyesinde 7 farklı ilçede açılan Kadın Danışma Birimlerinde şiddet mağduru kadınlara bir yandan psikolojik destek verilirken bir yandan da açılan kurslarla ekonomik katkı sağlanıyor. Çamlıdere, Çubuk, Nallıhan, Ayaş Danışma Birimleri ile Kadın Sığınma Evlerinde kalan kadınların ürettikleri ürünlerden oluşan kermeste; Nallıhan standında iğne oya takıları, süs eşyaları, Çamlıdere standında çocukların zeka gelişimine katkı sağlayacak çam ağacı ve kayın ağacından yapılan oyuncaklar, Çubuk standında birbirinden güzel tablolar büyük beğeni topladı.Ayaş Kadın Danışma Biriminde açılan kursta genellikle engelli çocukları olan annelerin, kırk yama tekniğiyle ürettikleri ürünler ilgi çekerken, Büyükşehir Belediyesi Kadın Sığınma Evinde misafir edilen kadınların ürettikleri keçe ve taştan oluşan süs eşyaları da ziyaretçiler tarafından beğenilerek satın alındı.Başkentliler 12 Mayıs Cuma gününe kadar açık olacak kermesi ziyaret ederek, üretilen ürünleri satın alabilecek. Kermes açılışına, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Büşra Aldoğan, ANFA Genel Müdürü Ramazan Arslan, SOS Vakfı yöneticileri, belediye bürokratları ile davetliler katıldı.