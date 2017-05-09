SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Metro Sanat Galerisi'nde Kadın Danışma Birimleri kermesi
09.05.2017 17:24:25

Metro Sanat Galerisi'nde Kadın Danışma Birimleri kermesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Sosyal Hizmetler Eğitim ve Yardım Vakfı (SOS) işbirliğinde Başkent'in ilçelerinde hizmet veren 'Kadın Danışma Birimi' danışanlarının ürettiği ürünlerin yer aldığı kermes, Kızılay Metro Sanat Galerisi'nde açıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Sosyal Hizmetler Eğitim ve Yardım Vakfı (SOS) işbirliğinde Başkent'in ilçelerinde hizmet veren "Kadın Danışma Birimi" danışanlarının ürettiği ürünlerin yer aldığı kermes, Kızılay Metro Sanat Galerisi'nde açıldı.

Açılışa, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Büşra Aldoğan, ANFA Genel Müdürü Ramazan Arslan, SOS Vakfı yöneticileri, belediye bürokratları ile davetliler katıldı. Açılışta konuşan Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Büşra Aldoğan, Büyükşehir Belediyesi olarak, her zaman kadınların yanında olduklarını belirterek, farklı ilçelerde hizmet veren Kadın Danışma Birimlerinde açılan kurslarda üretilen el emeği göz nuru ürünlerin kermes yoluyla satışa çıkarıldığını söyledi.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesine bağlı hizmet veren Kadın Danışma Birimlerinin, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi ile kadınların istihdamına yönelik ortaklaşa çalışmalar gerçekleştirdiğini kaydeden Aldoğan, ürünlerin satışlarından elde edilen gelirlerle kadınların aile bütçelerine katkıda bulunduklarını kaydetti. Aldoğan, "Üretimleriyle kermese katılan tüm arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Ortaya çıkardıkları bu birbirinden güzel eserler için hepsini tebrik ediyorum" dedi.

"El emeği ürünler büyük beğeni topladı"

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkalığı bünyesinde 7 farklı ilçede açılan Kadın Danışma Birimlerinde şiddet mağduru kadınlara bir yandan psikolojik destek verilirken bir yandan da açılan kurslarla ekonomik katkı sağlanıyor. Çamlıdere, Çubuk, Nallıhan, Ayaş Danışma Birimleri ile Kadın Sığınma Evlerinde kalan kadınların ürettikleri ürünlerden oluşan kermeste; Nallıhan standında iğne oya takıları, süs eşyaları, Çamlıdere standında çocukların zeka gelişimine katkı sağlayacak çam ağacı ve kayın ağacından yapılan oyuncaklar, Çubuk standında birbirinden güzel tablolar büyük beğeni topladı.

Ayaş Kadın Danışma Biriminde açılan kursta genellikle engelli çocukları olan annelerin, kırk yama tekniğiyle ürettikleri ürünler ilgi çekerken, Büyükşehir Belediyesi Kadın Sığınma Evinde misafir edilen kadınların ürettikleri keçe ve taştan oluşan süs eşyaları da ziyaretçiler tarafından beğenilerek satın alındı.

Başkentliler 12 Mayıs Cuma gününe kadar açık olacak kermesi ziyaret ederek, üretilen ürünleri satın alabilecek. Kermes açılışına, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Büşra Aldoğan, ANFA Genel Müdürü Ramazan Arslan, SOS Vakfı yöneticileri, belediye bürokratları ile davetliler katıldı.
    YORUM YAZ
Fransa'da çığ faciası: 3 ölü
Fransa'da çığ faciası: 3 ölü
Bonneval-sur-Arc mevkisinde çığ düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
09.05.2017 17:39:09
Güney Pasifik'te 6,8 büyüklüğünde deprem
Güney Pasifik'te 6,8 büyüklüğünde deprem
Güney Pasifik'in kuzeyindeki Vanuatu'da 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
09.05.2017 17:30:03
Güney Kore'nin yeni cumhurbaşkanı, Kuzey Kore ile yakınlaşmayı düşünüyor
Güney Kore'nin yeni cumhurbaşkanı, Kuzey Kore ile yakınlaşmayı düşünüyor
Güney Kore'de cumhurbaşkanlığı seçiminde oy verme işlemi bitti.
09.05.2017 17:05:08
HDP'li Akdoğan'ın vekilliği düşürüldü
HDP'li Akdoğan'ın vekilliği düşürüldü
HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın milletvekilliği düşürüldü.
09.05.2017 16:35:33
Abdullah Gül taziyeleri kabul ediyor
Abdullah Gül taziyeleri kabul ediyor
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e taziyeye Sırrı Sakık ve Ahmet Türk de geldi.
09.05.2017 15:09:55
Reina iddianamesi tamamlandı
Reina iddianamesi tamamlandı
Reina gece kulübünde yaşanan saldırıya ilişkin iddianame tamamlandı.
09.05.2017 13:59:58
Yahudi yerleşimciler, Filistinlilerin araçlarını kundakladı
Yahudi yerleşimciler, Filistinlilerin araçlarını kundakladı
Yahudi yerleşimcilerin İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait yaklaşık 30 aracı kundakladığı bildirildi.
09.05.2017 13:48:36
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
'ABD, Davutoğlu döneminde devreye girdi'
'ABD, Davutoğlu döneminde devreye girdi'
Başbakan Yıldırım'dan İsrail'e: Bu nöbet bitmez
Başbakan Yıldırım'dan İsrail'e: Bu nöbet bitmez
Erdoğan'ın Kudüs sözlerine İsrail'den cevap
Erdoğan'ın Kudüs sözlerine İsrail'den cevap
FETÖ soruşturmalarında devlete düşen görev: Bir ‘ihraç’ hikâyesi
FETÖ soruşturmalarında devlete düşen görev: Bir ‘ihraç’ hikâyesi
Tijen Karaş: Bana bunu yapmayın
Tijen Karaş: Bana bunu yapmayın
Kılıçdaroğlu'ndan 'parti içi tartışma' açıklaması
Kılıçdaroğlu'ndan 'parti içi tartışma' açıklaması
'Bugünün “Reis'ten çok Reisçi”leri, darbe başarılı olsaydı “Fetullah'tan çok Fetullahçı” olacaklardı'
'Bugünün “Reis'ten çok Reisçi”leri, darbe başarılı olsaydı “Fetullah'tan çok Fetullahçı” olacaklardı'
Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na: Topu Saray'a atıp kendinizi temize çıkarmaya çalışırken...
Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na: Topu Saray'a atıp kendinizi temize çıkarmaya çalışırken...
15 Temmuz şehidinin eşinden Topbaş'ın damadına tepki
15 Temmuz şehidinin eşinden Topbaş'ın damadına tepki
Erdoğan'dan İsrail'e 'ezan tasarısı' tepkisi
Erdoğan'dan İsrail'e 'ezan tasarısı' tepkisi
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'Türkiye ne yapıyor' diye bir soralım... Duvara da çarpabilir'
'Türkiye ne yapıyor' diye bir soralım... Duvara da çarpabilir'
Ümit Özdağ: Avrupa ile krizi AKP planladı
Ümit Özdağ: Avrupa ile krizi AKP planladı
Kuzey Kore tehdit etti
Kuzey Kore tehdit etti
Hollanda'ya 4 yaptırım uygulanacak
Hollanda'ya 4 yaptırım uygulanacak
Çavuşoğlu'ndan 'vize serbestisi' açıklaması
Çavuşoğlu'ndan 'vize serbestisi' açıklaması
İhvan sözcüsünden mektup: Arap Baharından acı bir ders çıkardık...
İhvan sözcüsünden mektup: Arap Baharından acı bir ders çıkardık...
Korucular referandumda 'evet' oyu kullanacak
Korucular referandumda 'evet' oyu kullanacak
İLKAV Başkanı Mehmet Pamak gözaltına alındı
İLKAV Başkanı Mehmet Pamak gözaltına alındı
Bakan Kaya: Cumhurbaşkanımız 'Artık dönebilirsin' demeseydi...
Bakan Kaya: Cumhurbaşkanımız 'Artık dönebilirsin' demeseydi...
Le Monde Avrupa’ya: Erdoğan, mağduru oynuyor, akıllıca yanıt verilmeli
Le Monde Avrupa’ya: Erdoğan, mağduru oynuyor, akıllıca yanıt verilmeli

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları