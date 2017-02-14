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Metro inşaatında iş kazası: 1 ölü
14.02.2017 16:08:36

Metro inşaatında iş kazası: 1 ölü

Dudullu-Bostancı metro inşaatında meydana gelen iş kazasında 1 işçi hayatını kaybetti.

AA'nın haberine göre, Dudullu-Bostancı metro inşaatının Ayşekadın İstasyonu'nda meydana gelen iş kazasında 1 işçi hayatını kaybetti.

İstasyonun iç tünel kısmındaki kazı çalışmaları sırasında iş makinesi, İbrahim Güngör isimli işçiye çarptı. Kazanın haber verilmesinin ardından olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, tünele inerek yaptıkları incelemede Güngör'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Polisin ve savcılığın olay yerinde incelemesini tamamlamasının ardından, Güngör'ün cesedi Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, çalışma sırasındaki 2 işçi, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.


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