18.07.2017 10:38:47

Metro durakları ve metrobüs yolları göle döndü

Sağanak yağış il genelinde etkili olmaya devam ediyor. Yağışın etkili olduğu metro durakları ve metrobüs yolları adeta göle döndü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından kent genelinde şiddetli yağış ve sağanak yağış etkisini sürdürüyor. Metro durakları ve metrobüs yolları da sağanak yağışın getirdiği taşkınlardan etkilendi. Yollar adeta göle dönerken, metro duraklarının içleri ve metrobüs yolu da adeta göle döndü.



Birçok metro seferi de yoğun yağıştan dolayı iptal edildi.