28.01.2017 11:00:46

Metro durağında elektrik direğine çarpan araç hurdaya döndü: 2 yaralı

Bursa'da, metro durağındaki elektrik direğine çarpan otomobil hurdaya dönerken, iki kişi yaralandı

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Bursa'da, metro durağındaki elektrik direğine çarpan otomobil hurdaya dönerken, iki kişi yaralandıKaza, dün gece Bursaray'ın Hacivat metro istasyonu önünde meydana geldi. Kontrolden çıkan 16 AC 747 plakalı araç, duraktaki elektrik direğine çarptı. Hurdaya dönen araca ilk müdahaleyi yoldan geçen vatandaşlar yaparken, 112'ye haber verildi. Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan V.K. ve K.K. çiftini Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis kazayla alakalı tahkikat başlatırken, çiftin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.