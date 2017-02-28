28.02.2017 20:13:12
Görüntüler Amerika Birleşik Devletleri'nden.
Polisin durdurduğu bir aracın sürücüsü, aniden gaza basınca, memuru metrelerce sürükledi.
Yerden kalkarak aracına binen polis, kaçak sürücüyü takibe başladı.
Kovalamaca, kazayla sona ererken, polis ekipleri camı kırarak araçtan çıkardıkları sürücüyü gözaltına aldı.
Metrelerce sürüklendi, takibi bırakmadı
Metrelerce sürüklenen polis takibi bırakmadı, kaçak sürücüyü böyle yakaladıMetrelerce sürüklenen polis takibi bırakmadı, kaçak sürücüyü böyle yakaladı.
Görüntüler Amerika Birleşik Devletleri'nden.
Polisin durdurduğu bir aracın sürücüsü, aniden gaza basınca, memuru metrelerce sürükledi.
Yerden kalkarak aracına binen polis, kaçak sürücüyü takibe başladı.
Kovalamaca, kazayla sona ererken, polis ekipleri camı kırarak araçtan çıkardıkları sürücüyü gözaltına aldı.