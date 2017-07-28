28.07.2017 17:50:03

Metrelerce sürüklendi, hiçbir şey olmamış gibi kalktı

Aracın arkasından metrelerce sürüklendi, hiçbir şey olmamış gibi kalkarak koşmaya başladı.



Görüntülerin adresi Amerika Birleşik Devletleri. Bir şahıs, otoparktaki aracına binen kadın sürücüyü gasp etmek istedi. Bu sırada kadın gaza yüklenince, araca asılan gaspçı ise sürüklenmeye başladı. Otomobilin ardından metrelerce sürüklenen şahıs, hiçbir şey olmamış gibi kalkarak olay yerinden kaçtı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.