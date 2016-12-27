27.12.2016 23:33:14

Metrelerce savruldular

Motosikletli dikkatsizliğinin bedelini ağır ödedi. Brezilya'da kaydedilen görüntülerde, kırmızı ışıkta bekleyen motosiklet sürücüsü yeşil ışığın

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Motosikletli dikkatsizliğinin bedelini ağır ödedi.Brezilya'da kaydedilen görüntülerde, kırmızı ışıkta bekleyen motosiklet sürücüsü yeşil ışığın yanmasıyla harekete geçiyor.Kontrolsüz bir şekilde şerit değiştiren motosiklete arkasından gelen otomobil çarpıyor.Korkunç kazada, motosiklet sürücüsü ve arkasındaki şahıs, metrelerce savruluyor.Bir kişinin öldüğü bir kişinin de ağır yaralandığı kaza güvenlik kamerasına böyle yansıyor.