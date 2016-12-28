28.12.2016 22:29:13

Metin Külünk Kütahya'ya geliyor

Küresel Araştırma Düşünce Merkezi'nin (GRTC) davetlisi olarak 31 Aralık günü Kütahya'ya gelecek olan AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, 2 ayrı konferans verecek.

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Küresel Araştırma Düşünce Merkezi'nin (GRTC) davetlisi olarak 31 Aralık günü Kütahya'ya gelecek olan AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, 2 ayrı konferans verecek.DPÜ İktisat Amfisi'nde Saat 14.00 da üniversitelilere bir araya gelecek olan Külünk yılbaşı gecesi saat 20.00 da Hazer Dinari'de kütahyalılar'a hitap edecek.Kütahya Belediyesi ve FETÖ ile Mücadeleyi İzleme Platformu'nun da destek verdiği programda 15 Temmuz ve Yeni Türkiye konuşulacak. (EFE)