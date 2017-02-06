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06.02.2017 22:09:56
Meteorun düşme anı kamerada
Amerika Birleşik Devletleri'nin Illinois eyaletinde akşam saatlerinde büyük bir alev topu düştü
Amerika Birleşik Devletleri'nin Illinois eyaletinde akşam saatlerinde büyük bir alev topu düştü.
Meteorun düşme anı kameraya böyle yansıdı. Meteorun düşmesiyle birlikte gece bir anda aydınlanırken, ortaya muhteşem bir görüntü çıktı.
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