06.02.2017 22:09:56

Meteorun düşme anı kamerada

Amerika Birleşik Devletleri'nin Illinois eyaletinde akşam saatlerinde büyük bir alev topu düştü

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Amerika Birleşik Devletleri'nin Illinois eyaletinde akşam saatlerinde büyük bir alev topu düştü.Meteorun düşme anı kameraya böyle yansıdı. Meteorun düşmesiyle birlikte gece bir anda aydınlanırken, ortaya muhteşem bir görüntü çıktı.