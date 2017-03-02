03.03.2017 04:37:06

Meteorolojik uyarı

Adana ve Hatay çevrelerinde kuvvetli sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Adana ve Hatay çevrelerinde kuvvetli sağanak beklendiği bildirildi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, Adana ve Hatay çevrelerinde halen süren sağanak ve gök gürültülü sağanağın bugün öğle saatlerine kadar yer yer kuvvetli olmasının tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, ilgililerin ve vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.