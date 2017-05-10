11.05.2017 07:15:04

Meteorolojiden toz taşınımı uyarısı

Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Mardin'de toz taşınımı bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Mardin'de görülebilecek toz taşınımı konusunda vatandaşları uyardı.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, Güneydoğu Anadolu'nun güneyindeki illerde sabahtan itibaren saat 18.00'e kadar rüzgarla toz taşınımı beklendiği bildirildi.

Açıklamada, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Mardin'de etkili olması beklenen toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.