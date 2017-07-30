30.07.2017 17:01:42

Meteorolojiden sıcak hava uyarısı

Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis ve Gaziantep illeri için bugünden itibaren sıcak hava dalgası uyarısı yapıldı.



Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bölgede mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde devam eden yüksek sıcaklıkların, bugünden itibaren artarak mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyredeceği, kıyı kesimlerde deniz üzerinden esmesi beklenen rüzgar nedeniyle nem miktarının fazla olacağından hissedilen hava sıcaklığının daha yüksek olabileceği belirtildi.



Önümüzdeki hafta bazı illerde beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının Adana'da 37-38, Mersin merkezde 35, Osmaniye'de 37-38, Hatay merkezde 35-36, Kahramanmaraş'ta 40-42, Kilis ve Gaziantep il merkezlerinde 40-42 derece olmasının beklendiği ifade edilen açıklamada, "Aşırı yüksek sıcaklıkların meydana getireceği olumsuzluklara karşı başta yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar olmak üzere vatandaşlarımızın güneş ışınlarının dik geldiği 10.00-16.00 saatleri arası güneş ışınlarına direk maruz kalmamaları hususunda dikkatli olmaları ve sıcaktan korunmak için gerekli önlemleri almaları büyük önem taşımaktadır" denildi.