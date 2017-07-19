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Meteorolojiden 7 il için kuvvetli yağış uyarısı!
19.07.2017 10:28:59

Meteorolojiden 7 il için kuvvetli yağış uyarısı!

Zonguldak, Bartın, Kastamonu ve Karabük çevrelerinde kuvvetli, Kocaeli, Sakarya ve Düzce çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli yağış tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlük tahminlerine göre, Zonguldak, Bartın, Kastamonu ve Karabük çevrelerinde kuvvetli, Kocaeli, Sakarya ve Düzce çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli yağış tahmin ediliyor. İstanbul'da havanın bugün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması tahmin ediliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre; Kuzey kesimlerin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzeybatı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji'den yapılan açıklama şu şekilde;

Yağışların; Zonguldak, Bartın, Kastamonu ve Karabük çevrelerinde kuvvetli, Kocaeli, Sakarya ve Düzce çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

SICAKLIK KUZEY VE İÇ KESİMLERDE AZALACAK

Kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Genellikle kuzey yönlerden, güneydoğu kesimler ile Akdeniz'in kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege kıyıları ile Orta Karadeniz kıyılarında kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


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