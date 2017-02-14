14.02.2017 09:42:58

Meteorolojiden 5 il için çığ uyarısı

Malatya, Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl'ün karla kaplı dik yamaçlarında çığ riski bulunuyor.

AA'nın haberine göre, Malatya, Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl'ün karla kaplı dik ve eğimli yamaçlarında çığ riski bulunduğu bildirildi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yarın sabah saatlerine kadar havanın Malatya, Elazığ, Adıyaman ve Tunceli'de parçalı ve çok bulutlu, Bingöl'de ise çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Bölge genelinde sıcaklıkların 2 ile 4 derece arasında azalarak mevsim normallerinin altına düşmesi, rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, gece ve sabah saatlerinde yer yer lokal olarak sis ve pus ile buzlanma ve don görülebileceği kaydedildi.

Açıklamada, bölgede mevcut kar örtüsünün yüksek olduğu dik ve eğimli yamaçlarda çığ düşme riski bulunduğu, vatandaşlarla ilgililerin yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması uyarısında bulunuldu.

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