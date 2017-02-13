13.02.2017 09:31:30

Meteorolojiden 5 il için çığ uyarısı

Malatya, Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl'ün karla kaplı dik ve eğimli yamaçlarında çığ riski bulunduğu bildirildi.

AA'nın haberine göre, Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, havanın Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl'de parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra hafif kar yağışlı, Adıyaman'da çok bulutlu, yer yer aralıklı yağmurlu ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmurlu geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Sıcaklıklarda önemli değişiklik beklenmediği, rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesinin beklendiği ifade edilen açıklamada, gece ve sabah saatlerinde yer yer lokal olarak sis ve pus ile buzlanma ve don görülebileceği kaydedildi.

Açıklamada, bölgede mevcut kar örtüsünün yüksek olduğu dik ve eğimli yamaçlarda çığ düşme riski bulunduğu, vatandaşlarla ilgililerin yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması uyarısında bulunuldu.

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