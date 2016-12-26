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Meteorolojiden 4 kent için yağmur uyarısı
26.12.2016 13:27:11

Meteorolojiden 4 kent için yağmur uyarısı

Meteorolojiden 4 kent için yağmur uyarısı

Meteorolojiden 4 kent için yağmur uyarısı
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Samsung Galaxy A5'in 4 rengi sızdırıldı
2017 model Samsung Galaxy A5'in dört renk seçeneğinin yer aldığı basın görseli sızdırıldı.
26.12.2016 13:42:12
İzmir metrosu 7 km uzatılacak
İzmir metrosu 7 km uzatılacak
İzmir Metro hafif raylı sisteminin Fahrettin Altay'dan Narlıdere İstihkam Okuluna 7,2 kilometre uzatılmasına ilişkin proje imzaya açıldı.
26.12.2016 13:32:42
Rusya uçak kurbanlarının cenazelerini arıyor
Rusya uçak kurbanlarının cenazelerini arıyor
Rusya, Savunma Bakanlığına ait uçağın Karadeniz’de düşmesiyle ilgili 3 bin kişinin katıldığı geniş çaplı bir arama operasyonu yürütüyor.
26.12.2016 13:29:59
Kırklareli'ndeki FETÖ iddianamesi kabul edildi
Kırklareli'ndeki FETÖ iddianamesi kabul edildi
Kırklareli'nde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 38'i tutuklu 81 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.
26.12.2016 13:19:38
Beşiktaş sahilinde ceset bulundu
Beşiktaş sahilinde ceset bulundu
Beşiktaş Kuruçeşme sahilinde sabah saatlerinde yürüyüşe çıkan vatandaşlar bir erkeğe ait ceset buldu.
26.12.2016 13:18:51
FETÖ’nün emniyet yapılanmasına operasyon
FETÖ’nün emniyet yapılanmasına operasyon
Samsun’da, FETÖ emniyet yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 1 emniyet amiri, 3 komiser yardımcısı ve 1 polis memuru gözaltına alındı.
26.12.2016 13:15:17
İsrail hapishanelerindeki Filistinlilere destek gösterisi
İsrail hapishanelerindeki Filistinlilere destek gösterisi
Gazze'deki Uluslararası Kızılhaç Örgütü ofisi önünde bir araya gelen İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin aileleri, cezaevindeki yakınlarına destek gösterisi düzenledi. Göstericiler, Filistinli tutukluların fotoğraflarını taşıdı.
26.12.2016 13:14:31
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