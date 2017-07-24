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Meteorolojiden 4 il için uyarı
24.07.2017 16:04:31

Meteorolojiden 4 il için uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kars, Ardahan, Erzurum'un Doğusu ve Artvin'in Güneyi için kuvvetli yağış ve dolu yağışı uyarısında bulundu.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada şöyle denildi: "Bugün Kars, Ardahan, Erzurum'un Doğusu ve Artvin'in Güneyinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla beraber dolu yağışı beklendiğinden; meydana gelebilecek olumsuzluklara (Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."


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