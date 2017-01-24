25.01.2017 02:27:56

Meteoroloji uyardı

Meteorolojiden alınan uyarı sonrası İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri harekete geçti...

Ajanslarda yer alan habere göre; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Afet Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü (AKOM), meteorolojiden alınan ihbar doğrultusunda alarma geçti.

Meteoroloji İstanbul Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, şehir genelinde etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle hava sıcaklığının yaklaşık 7 derece düşmesi bekleniyor.

Çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur şeklinde başlayacak olan kar yağışı gecenin ilk saatlerinden itibaren tüm şehri etkisi altına alacak. Ayrıca Çarşamba günü hızı saatte 60 kilometreye kadar ulaşan kuvvetli poyraz bekleniyor.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN 'KAR' ÖNLEMİ

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü (AKOM) de meteorolojiden alınan ihbar doğrultusunda, bugün saat 13.00'ten itibaren kent genelinde beklenen kar yağışına hazırlıklı olacak. Bu kapsamda AKOM, 7 bin personel ve bin 347 aracın katılacağı tüm birimleri ile görev yapacak.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder