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Meteoroloji uyardı! Sağanak geliyor
13.07.2017 16:10:25

Meteoroloji uyardı! Sağanak geliyor

Kentte yarından itibaren gök gürültülü sağanağın etkili olması ve düşmeye başlayan sıcaklıkların yeni haftadan itibaren mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor

Bir süredir aşırı sıcakların etkili olduğu İstanbul'da yarından itibaren gök gürültülü sağanak etkili olurken, sıcaklıklar düşecek.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, aşırı sıcakların etkili olduğu İstanbul'da bunaltıcı havanın etkisini kaybetmeye başlayacağı tahmin ediliyor. Kentte ortalamanın yaklaşık 6-7 derece üzerinde seyreden sıcaklıkların, yarından itibaren gök gürültülü sağanakla birlikte düşmeye başlaması ve yeni haftada mevsim normallerinin de altına çekilmesi öngörülüyor.

Bu kapsamda, kentte sıcaklığın bugün en yüksek 32, en düşük 26 derece olması bekleniyor. Rüzgar hızının saatte 4 ila 24 kilometre arasında eseceği İstanbul'da, 32 derecelerde hissedilen sıcaklığın akşam saatlerinde 26 dereceye kadar ineceği tahmin ediliyor. 

İstanbul'da yarından itibaren gök görültülü sağanağın etkili olmasıyla sıcaklıkların düşmeye başlaması bekleniyor.

Tahminlere göre kentte öğle saatlerinde 36 dereceyi bulacak hissedilen sıcaklık, gece 23 dereceye kadar düşecek. Buna göre yarın en düşük sıcaklık 21, en yüksek 30 derece olacak. Ayrıca, bu gece başlaması beklenen gök gürültülü sağanak, yarın öğle saatlerine kadar kenti serinletecek.

Cumartesi günü havanın çok bulutlu, sıcaklığın mevsim normallerine çekilip, en düşük 20, en yüksek ise 29 dereceyi bulacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklık yeni haftada mevsim normallerinin altına iniyor

Kentte pazar gününden itibaren ise tekrar gök gürültülü sağanak bekleniyor. Sağanakla birlikte sıcaklığın pazar en düşük 20, en yüksek 29 derece olacağı öngörülüyor.

İstanbul'da yeni haftadan itibaren ise sıcaklığın mevsim normallerinin altına inmesi ve sağanağın devam etmesi bekleniyor. Buna göre pazartesi en düşük 21, en yüksek 25 derece, salı günü ise gök gürültülü sağanakla birlikte en düşük sıcaklığın 19, en yüksek sıcaklığın ise 27 derece olacağı tahmin ediliyor.


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