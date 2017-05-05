05.05.2017 19:36:25

Meteoroloji kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji raporunda, Balıkesir'in Doğu kesimi ile Bursa'nın Güney ve Batı ilçelerinde, 'Kuvvetli yağış' uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı hava tahmin raporunda, 2 saat içerisinde, Balıkesir'in Doğu kesimi ile Bursa'nın Güney ve Batı ilçelerinde, 'Kuvvetli yağış' uyarısında bulundu.

Önümüzdeki 2 saat içerisinde Balıkesir'in doğu (Susurluk, Dursunbey, Kepsut), Bursa'nın güney ve batı (Mustafakemalpaşa, Orhaneli, Keleş) çevresinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.