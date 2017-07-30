30.07.2017 09:47:48

Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıkladı: Sıcaklık artacak

hava sıcaklığının güney, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağını açıkladı.



Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı güney, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, yarın Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Az bulutlu ve açık 31



İstanbul: Az bulutlu ve açık 31



İzmir: Az bulutlu ve açık 35



Adana: Az bulutlu ve açık 36



Antalya: Az bulutlu ve açık 37



Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 27



Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26



Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 30



Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40