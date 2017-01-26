26.01.2017 16:57:07

Meteoroloji'den zirai don uyarısı

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, Marmara kıyılarında orta ve yer yer kuvvetli zirai don beklendiği ve pazartesi gününe kadar süreceği bildirildi.

Marmara kıyılarında orta ve yer yer kuvvetli zirai don olayının, 30 Ocak Pazartesi gününe kadar süreceği bildirildi.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün akşam saatlerinden itibaren, zirai faaliyetler ve seracılığın devam ettiği kıyı kesimlerimizden Marmara kıyılarında, orta ve yer yer kuvvetli zirai don olayının, 30 Ocak Pazartesi sabah saatlerine kadar devam edeceği beklendiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekmektedir."

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