17.07.2017 09:07:50

Meteoroloji'den yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı kesimleri için yağış uyarısında bulundu.

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege'nin kuzeyi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Düzce ve Eskişehir çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trakya çevreleri ile Edirne'nin doğu, Çanakkale'nin kuzey ve doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Batı Karadeniz ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-60 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve az bulutlu 35



İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28



İzmir: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde kuzey ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 32



Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31



Adana: Az bulutlu ve açık 36



Antalya: Az bulutlu ve açık 31



Samsun: Az bulutlu ve açık 28



Trabzon: Az bulutlu ve açık 28



Erzurum: Az bulutlu ve açık 32



Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41