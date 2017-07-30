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Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı!
Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı!
31.07.2017 08:48:39

Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı!

Meteoroloji yayınladığı yeni raporda Türkiye geneli için 'sıcaklık uyarısı' yapıldı.

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, İstanbul için önemli bir uyarı yapmış bugünden sonra İstanbul'un yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altına gireceğini açıklamıştı.

Kadıoğlu yaptığı açıklamada “Mümkün olsa 30 Temmuz'dan önce İstanbul'u terk edip kuzeye kaçar ve bir hafta dönmezdim. Sıcak hava dalgası hem de çok kuvvetlisi geliyor” yorumunda bulunmuştu. Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu da Kadıoğlu'nun bu açıklamısına tepki göstermiş, “İstanbul'la alakalı sanki çok büyük felaket olacakmış gibi birtakım havalar estiriliyor. Sıcaklık artışı İstanbul'da olmayacak, sıcaklık artışı genelde Güneydoğu, Doğu, İç Anadolu'da olacak.” demişti.

Hava durumuna ilişkin bu açıklamaların ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bugün yaptığı ‘uyarı' dikkat çekti. Meteoroloji'nin uyarısına göre; yurt genelinde hava sıcaklıkları 5 ila 9 derece artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

İSTANBUL'DA 35 DERECE GÖRÜLECEK!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Ülkemizde halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının bugunden itibaren yurdumuzun Doğu ve güneydoğu bölgelerinden başlayarak ve zamanla iç ve batı bölgelerimizi de etkisi altına alarak artacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurdumuzun iç ve doğu bölgelerinde mevsim normallerinin 5-9 kıyı kesimler ile batı bölgelerimizde 2-5 C derece üzerinde seyredeceği, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ekstrem yüksek sıcaklıklara yaklaşılabileceği tahmin ediliyor. Yapılan son analiz ve tahminlere göre yurdumuzu etkileyecek sıcak hava dalgasının uzun süreli olacağı ve Ağustos ayının ilk 10 günü boyunca etkili olmaya devam edeceği beklenmektedir.

Uzun yıllar Ağustos ayı en yüksek sıcaklık ortalaması 30 derece olan İstanbul ilimizde önümüzdeki hafta sonuna kadar en yüksek hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında (29-32 dereceler arasında) olacağı ancak 4 Ağustos Cuma gününden itibaren normallerinin üzerine çıkarak 35 dereceye kadar ulaşabileceği tahmin edilmektedir. İstanbul'da 1 ve 2 Ağustos günleri rüzgarın kuzeydoğu yönünden (poyraz) kuvvetli olarak (40-60 km/saat) eseceği de beklenmektedir.
Önümüzdeki hafta bazı illerimizde olması beklenen en yüksek hava sıcaklığının Ankara, Kayseri, İzmir, Adana'da 37, İstanbul, Bursa ve

Erzurum'da 35, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da 44, Tunceli ve Malatya'da 42, Gümüşhane'de 40, Antalya'da 39, Samsun ve Trabzon'da 30 dereceye ulaşması beklenmektedir.
Ancak Karadeniz, Marmara ve Akdeniz'de kıyı kesimlerimizde Deniz üzerinden esmesi beklenilen rüzgar nedeniyle nem miktarı fazla olacağından hissedilen hava sıcaklığının daha yüksek olabileceği tahmin edilmektedir.
Vatandaşlarımızın uzun süreli olarak etkili olması beklenen sıcak hava dalgasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları tavsiye olunur.”

 


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